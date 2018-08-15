KAYSO’dan Ticaret İl Müdürü Fırat’a Ziyaret

Ziyaretle ilgili bilgi veren Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Biliyorsunuz Ticaret İl Müdürlüğü Odalar olarak bizim bağlı olduğumuz bir kurum. Sayın Müdürümüzü makamında ziyaret ederek, görüş alış verinde bulunduk. Ticaret İl Müdürlüğümüz ilimizde önemli bir görev üstlenerek, birçok konuda sanayicilerimize başarılı bir şekilde hizmet veriyor. Ben hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Ticaret İl Müdürü Alaattin Fırat ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sanayicilere ellerinden gelen en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını, bundan sonrada birlik beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.