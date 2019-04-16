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Kaytur ve Kaymek yöneticileriyle toplantı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sadece gündüz değil geceleri de yoğun bir tempoyla çalışmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı birimlerle ilgili brifingler alan Başkan Büyükkılıç, KAYTUR ve KAYMEK yöneticileriyle yaklaşık 4 saat süren ve bir sonraki günün ilk saatlerine uzanan bir toplantı yaptı.

Kaytur ve Kaymek yöneticileriyle toplantı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYTUR ve KAYMEK şirketlerinin mali ve idari yapıları ile verdikleri hizmetlere ilişkin brifingler aldı. Her iki şirketle ilgili toplantı akşam saat 20.30’da başladı ve yaklaşık 4 saat sürerek gece yarısı saat 00.30’da sona erdi.



“HİZMETLERİMİZİ HER YERE ULAŞTIRACAĞIZ”
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı toplantıda KAYMEK ve KAYTUR yöneticilerinden kapsamlı bilgiler aldı. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada her iki şirketinde Kayseri kamuoyuna en güzel hizmetleri vererek takdir topladığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “KAYMEK ve KAYTUR şirketlerimizin çalışmalarını gözden geçirdik. Güler yüzlü, çalışkan ve iyi niyetli ekiplerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte hizmetlerin ulaşmadığı yerlere de bu hizmetleri götürmeyi sağlama ve esnaflarımızla rakip gibi bir mantıkla hareket etmeden hizmetlerin kalitesini artırarak fiyatlarda denge unsuru olma yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
 

İHA

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