KAYÜ Rektörü Karamustafa, Pınarbaşı Suna Yalçın MYO’da İncelemelerde Bulundu

Ziyaret kapsamında ilk olarak Pınarbaşı MYO’nda düzenlenen toplantıya katılan Rektör Karamustafa, burada görevli akademik ve idari personel ile tanıştı. Pınarbaşı MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Arzu Meriç, toplantıda Pınarbaşı MYO’daki çalışmalar hakkında Rektör Karamustafa’ya bilgiler verdi. KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise, üniversiteleri bünyesinde eğitim veren özellikle ilçelerdeki meslek yüksekokullarını gezerek, buradaki eksiklikleri yerinde tespit ettiklerini ve yerel yöneticilerle, işadamları ve hayırseverlerle bir araya gelerek, daha iyi bir eğitimi verebilmenin istişaresini yaptıklarını söyledi. İlçelerde yöneticilerin, iş dünyasının, hayırseverlerin ve halkın heyecanı ve desteğinin kendilerini oldukça memnun ettiğini belirten Rektör Karamustafa, “Bizlerde, bize gösterilen bu teveccühü boşa çıkarmayacağız. Meslek Yüksekokullarımızda en iyi şekilde eğitim hizmeti vermeye ve ilçelerimize katkıda bulunmaya çalışacağız” dedi.



Okul gezisinde MYO’da dönemlik personel İsmail Demirbağ ile karşılaşan Rektör Karamustafa, İsmail Demirbağ’ın yaptığı çalışmaları çok beğendi ve “Vatanımıza ve Milletimize böyle çalışkan insanlar lazım. Elini taşın altına sokacak ve ülkesi için gerektiğinde fedakârlıktan kaçınmayacak çalışanlar lazım” diye konuştu. Pınarbaşı MYO’daki toplantıya Pınarbaşı İlçe Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Belediye Başkanı Hamit Çevik de katıldı.



