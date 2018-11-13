Kazakistan’lı Din Adamlarından Kayseri’ye Ziyaret

Kayseri İl Müftülüğü’nün misafirleri olarak kalan Kazakistan heyeti, Melikgazi Hisarcık Kur’an Kursu’nda konakladı. Dini Yüksek İhtisas Merkezi’ni, Talas Yaman Dede Konağı’nı, Furkan Doğan’ın kabrini, Erciyes Tekir Yaylası’nı, Seyid Burhanettin Hz. Türbesi’ni, İl Müftülüğü’nü, Camii Kebir ve Melik Mehmet Gazi Türbesi’ni, Hunat Hatun Külliyesi’ni, Kurşunlu Camii’ni ve Sahabiye Medresesi’ni ziyaret eden heyet son olarak Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret etti. Heyete ziyaret esnasında İl Müftülüğü Vaizi Dr. Ahmet Yalçın rehberlik etti.



İl Müftüsü Güven, heyetin Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki akşam yemeklerine katıldı. Programda ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Güven, Kayseri'de dini alanda yapılan hizmetler ve faaliyetler hakkında bilgiler verdi ve Kazakistan heyetine teşekkür etti. Yapılan ziyaretler sonrası heyet Kayseri’den ayrıldı.



Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki programa, Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, İl Müftülüğü Vaizi Dr. Ahmet Yalçın ve Emekli Vaiz Mehmet Bekdaş ve Kazakistan Heyeti katıldı.



Gülcan Deniz

