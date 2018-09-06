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Kazancılar Çarşısı daha modern bir görünüme kavuşturulacak

Kazancılar çarşısı üst örtüsünün yenilenmesi ve daha modern bir çarşı haline dönüştürülmesi için yapılan projelendirme çalışmalarını değerlendirme toplantısı Sarraf ve Kuyumcular Derneği ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy’un daveti Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç ve proje ekibinin katılımı ile Kayseri Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi. 

Kazancılar Çarşısı daha modern bir görünüme kavuşturulacak

Toplantıda mevcut çalışmalar ve üretilen alternatif projeler ile çarşının problemleri, çözüm önerileri ve bu çözüm önerilerine yönelik projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 

Toplantı sonunda bir açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kazancılar Çarşısına yapacağımız çalışmalar hakkında uzun süredir görüşmelerimiz devam ediyor. Amacımız kimseyi mağdur etmeden en güzel projeyi hayata geçirmek ve Kazancılar Çarşısını daha modern bir çarşı konumuna getirmektir. Kayseri’mizin adeta kalbi olarak nitelendirdiğim gerek Cumhuriyet Mahallemiz gerekse Kazancılar ve diğer çarşılarımız olsun bizim açımızdan büyük önem arz etmektedir. Bu mekanların canlı ve hareketli olması bir nevi Kayseri’mizin canlı olması demektir. Her ne kadar AVM’ler hemşehrilerimiz için alışverişde ön planda gibi gözükse de bu mekanlar önemini hiçbir zaman kaybetmez. Çok değerli başkanımıza, dernek yönetimine ve esnaf kardeşlerime projemize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi. 

Sarraf ve Kuyumcular Derneği ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy “ Son iki senedir Kazancılar Çarşısı ile ilgili çalışıyoruz. Projeler hazırlanıyor, bir araya geliyor, istişarelerde bulunuyoruz. Şehrimize yakışan finans merkezi ve şehrin kalbinin attığı Kazancılar, Millet Caddesi, 27 Mayıs, Vatan Caddesi ve Mevlevi Caddelerinin güzelleşmesi için Melikgazi Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ve ekibinin gayretlerini esnaflar olarak her zaman takdir ediyor, teşekkür ediyoruz. İnşallah güzel bir projeyle buraların yenilenerek cazibe merkezi olacağını düşünüyoruz. 15 gün içerisinde tekrar bir araya gelecek hazırlanan projeleri bir kez daha inceleyecek en iyisi olacağına inandığımız projeye karar verip en kısa sürede Bismillah diyerek işe başlayacağız.” dedi. 
 

İHA

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