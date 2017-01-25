KCETAŞ'tan çocuklara tatil hediyesi Sömestr tatiliyle derslere ara veren çocuklar, ikinci yarıyıl öncesi Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi T.A.Ş. (KCETAŞ) ile enerji depoluyorlar. KCETAŞ çocukları enerji tasarrufu ve okumaya yönelten etkinlikler gerçekleştiriyor.

KCETAŞ tarafından Kayseri Park AVM'de öğrencilere yönelik bir stant açıldı. Standı ziyaret eden çocuklar hem eğlenerek öğrenebilecekleri atölye çalışmalarına katılıyor hem de karnesini gösteren çocuklara kitap hediye ediliyor.

Kayseri Park AVM'de sömestr tatili ile birlikte başlayan ve 29 Ocak tarihine kadar, 14.00-15.00, 16.00-17.00 ve 18.00-19.00 saatleri arasında sürecek olan atölye çalışmaları ve etkinliklere çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösteriyor. Çocukların el becerilerini geliştirmeye yönelik atölyelerin yer aldığı programa, farklı yaş gruplarından çocuklar ücretsiz olarak katılabiliyor.

KARNENİ GETİR KİTABINI AL

Etkinliklerde ayrıca KCETAŞ standını ziyaret ederek karnesini getiren çocuklara, çocuk klasiklerinden dört ayrı eser, karnesi olmayan minik ziyaretçilere ise enerji tasarrufunu anlatan KCETAŞ boyama kitabı ve boyama kalemleri hediye ediliyor.

KCETAŞ Genel Müdür Yardımcısı Karabey Memnun, sömestr tatilinde öğrencilerin karne sevinçlerini paylaşma ve enerjilerini atmalarına yardımcı olmak amacıyla açtıkları standa tüm öğrencileri davet ettiklerini belirtti. Etkinliklerin tatil sonrası da farklı şekilde devam edeceğini ifade eden Memnun, "Tatilde ilk hafta atölye etkinliği, ikinci hafta ise dinozorlarla ilgili bir etkinlik planladık. Ana okul çağı ve daha küçük çocuklara boyama kitapları ile enerji tasarrufunu anlatıyoruz. Diğer öğrencilere de hikaye kitabı dağıtarak hem enerji tasarrufunu hem de okumayı teşvik ediyoruz. 15 tatil sonrası ilçelerdeki okulları ziyaret ederek etkinliğimizi sürdüreceğiz" dedi.

DİNOZORLAR DÜNYASI KCETAŞ İLE KEŞFEDİLECEK

KCETAŞ 30 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında ise 14.00-15.30, 16.00-17.20 ve 18.00-19.00 saatleri arasında, Kayseri Park etkinlik alanına dinozorlar dünyasını taşıyacak. Etkinlik alanına kurulacak olan "Jurassic Age Tema Park"ta yüzyıllar öncesine dönülerek, eğlenceli bir keşfe çıkılacak. Dinozor çağını anımsatan ağaçlar ve tematik dekorların yer aldığı alanda, minik ziyaretçiler yüksek gerçeklikle tasarlanmış tam kamuflajlı dev dinozor kostümleri ile fotoğraf çektirip, fosil - kazı çalışmaları, neşeli dinozor eğitimi ve dinozorlarla dans deneyimini yaşayacak.