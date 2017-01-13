KCETAŞ, Türkiye'nin Gözbebeği Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden olan Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. (KCETAŞ) tarafından "Enerjik Sohbetler" adı altında bir program gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı ve KCETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çelik, KCETAŞ'ın paydaşları olan kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katıldığı toplantıda önemli açıklamalar yaptı. Başkan Çelik, enerji sektöründe Türkiye'nin gözbebeği olan şirketin Ankara'dan sonra İstanbul piyasasına da girdiğini belirtti.

KCETAŞ'da gerçekleştirilen "Enerjik Sohbetler" adlı toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yanı sıra Kocasinan belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, KCETAŞ Genel Müdürü Hidayet Atasoy, şirket yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşlar ile özel kuruluşların temsilcileri katıldı.

"KCETAŞ ENERJİ SEKTÖRÜNÜN ATASI"

Toplantıyı açan KCETAŞ Genel Müdürü Hidayet Atasoy, şirketlerinin bu piyasadaki ilk şirket olması nedeniyle Türkiye'de elektrik-enerji sektörünün atası olduğunu belirtti. Atasoy, periyodik olarak yapmak istedikleri bu toplantılarda şehrimize katma değer sağlayacak projeler geliştirmek ve düşünceler üretmek istediklerini söyledi.

"KÂR ODAKLI DEĞİL HİZMET ODAKLI ÇALIŞIYORUZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı ve KCETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çelik de sözlerine KCETAŞ'ın her haliyle enerjik, dinamik ve örnek bir şirket olduğunu belirtti. Şirketin yaşının övünülecek en önemli değerlerden birisi olduğunu ve bu anlamda KCETAŞ'ın ülkemizin en köklü şirketlerinden birisi olduğunu dile getiren Başkan Çelik, "Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla kurulmuş Türkiye'nin ilk elektrik şirketine sahibiz. 90'ıncı kuruluş yılımızı kutladık ve 91'inci yıla girdik" dedi. Ülkemizdeki 21 dağıtım şirketinin gözbebeği durumunda olduklarını da ifade eden Başkan Çelik, bu konuda Enerji Bakanlığı'nın yaptığı araştırmaları kaynak gösterdi. Başkan Çelik şöyle devam etti: "Enerji Bakanlığı'nın zaman zaman yaptığı müşteri memnuniyeti ile ilgili araştırmalarda KCETAŞ açık ara önde çıkıyor ve diğer şirketlere örnek gösteriliyor. Buradan yetişenler önemli şirketlere yönetici oluyor. Bakan çıkarmış bir şirketiz. Geçen yıl Mart ayında Enerji Bakanlığı'nın araştırmasında açık ara liste başı çıktık. Elektrik hizmetlerinden memnuniyet, arızaya anında müdahale ve sorunun çözülmesi, şikayetleri en hızlı değerlendiren, yöneticilerle en hızlı görüşülen, işi makul sürede çözme gibi 30'dan fazla kriterde açık ara önde gidiyoruz. Bu yüzden Enerji Bakanlığı KCETAŞ'ı çağrı merkezi, arıza ekibi, çalışma modeli otomasyon sistemi gibi konularda örnek gösteriyor. Çünkü biz kar odaklı değil hizmet odaklı çalışıyoruz. Şirketimizi kuranları bu vesileyle saygıyla anıyorum. Elektrik Şirketinin bugünlere gelmesinde emeği olan herkese şehrimiz adına teşekkür ediyorum."

"MECLİSİN ELEKTRİĞİNİ DAHİ BİZ VERİYORUZ"

Bundan sonra yapacakları çalışmalarla ilgili de açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, "Enerji alanında pek çok önemli çalışmalar yaptık; ama işimiz bitmedi. Yeni hedefler belirleyerek bu hedeflere ulaşmak için aynı hızla çalışmaya devam edeceğiz. Sadece bizim değil enerji piyasasındaki tüm aktörlerin en önemli hedeflerinden birisini Enerji Bakanımız Sayın Berat Albayrak açıkladı. Hem enerji maliyetlerimizi düşürerek cari açığımızı azaltan hem de yerli kaynaklarımızın üretimdeki payını artıran yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekiyor. Erciyes Enerji Üretim Sanayi şirketimizin bu yönde çalışmaları var. Güneş Enerji santrallerinin kurulmasına yönelik çalışmaları önümüzdeki dönemde de devam edecek. Bu yıl sonuna kadar kurulu gücünü 19 megavata çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi olarak da bu yönde önemli bir çalışma yürütüyoruz. İlimiz için çok önemli bir proje olan Güneş Enerjisi Santralleri İhtisas OSB'si için arazi araştırmalarımız tamamlandı. Enerji Bakanlığı'na teklifimizi verdik. Bakanlığın Yenilenebilir Enerji Kaynakları Alanı (YEKA) şeklinde bir modeli var. Büyük ölçekli alanlarda panellerin tamamının da yerli üretim olması şeklinde bir model geliştirdiler. Ya OSB mantığıyla ya da YEKA şeklinde 500 megavatlık bir üretim yapacağız. Bunu yapınca Kayseri kendi kendine yetebilir, hatta ihtiyacından fazlasını üreten bir şehir konumuna gelecek" dedi.

Enerji üretiminin yanı sıra dağıtım ve pazarlama konusunda da önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, "Pazarlama konusunda KEPSAŞ ile Ankara pazarına girdik. Meclisin elektriğini bile biz veriyoruz. Bu arada asıl pazarın İstanbul olduğunu biliyoruz. Bu yüzden İstanbul ofisini de açtık. Dolayısıyla enerjik olma vasfımızı sürdüreceğiz. Hareketli ve aktif bir şirket olarak şehrimize en iyi hizmeti vermeye devam ederken yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ülkemizin dışa bağımlılığını azaltma konusunda da azami gayret göstereceğiz" diye konuştu.

"AKILLI AYDINLATMA GELİYOR"

Başkan Mustafa Çelik'in konuşmasının ardından katılımcılar tek tek söz alarak enerji konusuyla ilgili görüşlerini açıkladılar. Yapılan konuşmalarda KCETAŞ ile yapılan çalışmalar ve bu çalışmaların geliştirilmesiyle ilgili düşünceler dile getirildi. Başkan Çelik, açıklamalar sırasında yeni bir çalışmadan da söz ederek akıllı aydınlatmaya örnek teşkil edecek bir çalışmaya pilot bölge olarak başlayacaklarını belirtti.