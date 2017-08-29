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KCETAŞ’ta tatil yok!

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş., tüketicilerinin işlemlerini aksatmadan yapabilmeleri için Kurban Bayramı öncesi verilen idari izin süresince hizmetlerine devam edeceğini açıkladı.

KCETAŞ’ta tatil yok!
KCETAŞ’tan yapılan açıklamaya göre; Tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için KCETAŞ Tüketici Hizmetlerinin 28-29 Ağustos tarihlerinde tam gün, Arefe günü olan 31 Ağustos Perşembe günü de saat 13.00’a kadar hizmet vermeye devam edeceği açıklandı. Öte yandan Kurban Bayramı tatili süresince tüketicilerin kesintisiz enerji kullanmaları ve huzur içinde bir bayram geçirmeleri için KCETAŞ Arıza Bakım ve Onarım birimlerinin aralıksız olarak çalışmalarına devam edecekleri bildirildi.
Meydana gelebilecek bir arızada tüketicilerin her zaman 7/24 hizmet vermeye devam eden 444 7 186 nolu Çağrı Merkezini arayarak arıza bildiriminde bulunabilecekleri ve tatil süresince hizmet vermeye devam eden arıza ekiplerince her hangi bir mağduriyete meydan bırakmadan sorunun giderileceği belirtildi.
Kurum Haberi
 
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