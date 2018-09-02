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Kedisini bulana 4 bin TL ödül verecek

Kayseri’de Ayşegül Öztürk, 6 ay önce kaybolan kedisini bulana 4 bin TL ödül verecek. 

Kedisini bulana 4 bin TL ödül verecek

Kayseri’de 6 ay önce evinden kaybolan kedisini bulmak için uğraşan 32 yaşındaki Ayşegül Öztürk, her yola başvurdu. Sosyal medyadan kedisini arayan ve bastırdığı broşürlerle sokak sokak gezen Öztürk, kendisine yardımcı olunmasını istedi. 

Kaybolan kedisini çok aradığını kaydeden Öztürk, "2 tane erkek kedim var. İkisinden birine çifteleştirdik, çiftleştirdiğimizde 3 tane yavrumuz oldu. Kız tarafı bize bir yavru verecekti, biz de hasta olanı aldık. Annesini emmemişti ve sıkıntılı bir durumdaydı. Veteriner ‘ölebilir, bayağı sıkıntılı’ dedi. Biz bu süreçte 2 ay boyunca geceli gündüzlü saat başı kedimizi besleyerek atlattık. Başka bir kedi almak istemiyoruz, kedi kedimizi bulmak istiyoruz. Çok fazla kendi kedilerini vermek isteyenler oldu ama sahiplenmek istesem ödül yerine direkt almayı tercih ederdim. Büyümüş olabilir ama biz her türlü onu tanırız. Birkaç mahalleyi dolandık ama herhangi bir iz bulamadık" ifadelerini kullandı. 

Kedisini bulana 4 bin TL ödül vereceğini kaydeden Ayşegül Öztürk, "Kedimizi bulana ödülümüz var. Ödülümüz 4 bin TL’ye çıktı. Lütfen bizi kedi satmak ya da kedi vermek için aramayın. Kendi kedimiz bulmak istiyoruz" dedi. 

İHA

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