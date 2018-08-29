Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kelime-i Şehadet Getirirken Gözyaşlarını Tutamadı

Kayseri'de Alman uyruklu Natascha Nıcole Kellerman, düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman olarak 'Zeynep' adını aldı. Müslüman olan Kellerman, kelime-i şehadet getirirken gözyaşlarını tutamadı.

Kelime-i Şehadet Getirirken Gözyaşlarını Tutamadı

Esnaflık yapan Emrah Adıgüzel, işi vasıtasıyla Hristiyan olan 30 yaşındaki Alman Natascha Nıcole Kellerman ile tanıştı. Bir süre arkadaşlık yaptıktan sonra Kellerman ve Emrah nişanlandı. Müslümanlığı seçerek Zeynep adını alan Kellerman için Kayseri İl Müftülüğü’nde ihtida töreni yapıldı. Kuranı Kerim’in okunmasıyla başlayan törende İl Müftüsü Şahin Güven, Zeynep'e İslamiyet ve Müslümanlık hakkında bilgiler verdi. Törende Müftü Güven’in söylediklerini tekrarlayan Zeynep, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Zeynep, bu sırada gözyaşlarını tutamadı. Müslüman olan Zeynep, ihtida belgesini Müftü Güven’in elinden aldı. Müftü Güven Zeynep'e; "Artık dünyadaki tüm Müslümanların kardeşisin" dedi.
Zeynep, kalbinden geldiği için İslamiyeti seçtiğini ifade etti. Törenin sonunda İl Müftüsü Şahin Güven, Zeynep'e Kuranı Kerim ve dini kitaplar hediye etti. 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKAYSERİ İL MÜFTÜLÜĞÜ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.