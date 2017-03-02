Kemal Tekden’in acı günü

90 yaşında vefat eden merhum Mehmet Köker’in cenazesi ikindi namazı sonrasında Cami Kebir’de İl Müftüsü Şahin Güven’in kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

Köker’in cenaze namazına Kemal Tekden’in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahid Özden, MÜSİAD Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu ile merhumun yakınları katıldı.

Diğer yandan Diriliş Ertuğrul Dizisi’nin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklama ile Kemal Tekden’e ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Bozdağ mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıymetli Büyüğüm Kemal Tekden’in, kayınpederi Mehmet Köker beyefendi Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet, geride kalan kederli ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil dilerim.”

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ



