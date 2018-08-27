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Kendilerini yabani hayvanlara adadılar

Kayseri'nin Develi ilçesinde 3 işçi emeklisi, eski su kaynaklarını ve yollarını onararak, yaban hayvanlarını susuz bırakmamaya çalışıyor. 

Kendilerini yabani hayvanlara adadılar

Kayseri'nin Develi ilçesine işçi emeklileri Enver Bozbeşparmak, Tacettin Özüdoğru ve İlhan Bozbesparmak, eskiden dağlarda koyunların sulanması için yapılan ve zamanla tahribata uğrayan su kaynaklarını ve su yollarını, yabani hayvanların susuz kalmaması için onarıyor. Son 1 yıl içerisinde 12 su kaynağını onaran 3 kafadar, vatandaşların da takdirini topluyor. 

Hayvanların susuz kalmaması için çalıştıklarını kaydeden Enver Bozbeşparmak, "Köyümüzün dağlarında dolaşırken dağlarda yaşayan yılan, kaplumbağa gibi sürüngen hayvanların eski su kaynaklarına gelerek su aradıklarına bizzat şahit oldum. O günden sonra dağlarda yaşayan hayvanatın su ihtiyacını karşılamak için eski su kaynaklarını arayıp bularak yeniden çeşme haline getirmeye gayret ediyorum. Bu işi zaman zaman iki ya da üç arkadaşımla birlikte yapıyoruz" dedi. 

Ayrıca, Develili Merhum Jandarma Albay Hasan Basri Ökender tarafından 1954 yılında yaban hayatına destek amacıyla yapılan, ancak geçen zaman içerisinde suyu kesilen çeşmede onarılarak yabani hayvanların su içeceği bir çeşmeye dönüştürüldü. 

İHA

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