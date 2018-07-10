1969 doğumlu Şerife Saim, 1’i kız 4 çocuk annesi. Yalnızca kız çocuğu engelli olmayan Saim, 24 yıldan bu yana ağır engelli 3 oğluna annelik ediyor. Büyük oğlu Yakup’u 2015 yılında kaybeden acılı kadın, 20 yaşındaki ikizler Nazım ve Samet’in tüm bakımını kendisi üstleniyor.



“Kendimi engelli annesi görmüyorum, bunlar özel çocuklar”

Vefat eden oğlunun daha ağır engelli olduğunu belirten Şerife Saim, diğer iki oğlunun en azından tekerlekli sandalyede oturacak kadar ayakta durabilmelerinden memnun. Çocuklarına 2-3 yaşındaki bir çocuğa nasıl bakılırsa öyle baktıklarını dile getiren Şerife Saim’e, işten geldikten sonra kızı ve eşi yardımcı oluyor. Bunun dışında iki ağır engelli çocuğunun bakımını gün boyu kendisi üstlenmesine rağmen şikayetçi olmayan Şerife Saim, “Ben hiç engelli annesi görmedim kendimi. Bunlar özel çocuklar, sevgileri başka Belki biz öyle alıştığımızdan öyle geliyordur. Millet sağlıklı evladıyla uğraşıyor, baş edemiyor, biz bunlarla daha güzel anlaşıyoruz. Hadi gidelim deyince seviniyor, ona sen de seviniyorsun. Rabbim'in emaneti onlar. Biz onlara bakıyoruz ki, onlar da bize öte dünyada baksın. Zararlı olsalardı, anneye babaya kötülük yapan bir evlat olsaydı; görüyoruz annesini kesenlerini, annesini dövenleri. Belki böylesi hayırlı” dedi.



“Önceden ilaç bulamıyorduk, şimdi evime getiriyorlar”

12 yıldan bu yana Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının, ‘engelli bakım aylığı’ndan yararlandığını söyleyen Saim, Bakanlığa olan minnettarlığını ise şu şekilde dile getirdi:

“Devletimizden, bakanımızdan Allah razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. İlacımızı, mamamızı, bezimizi veriyor. Çok zor günler geçirdik, hastanelere gidiyorduk, ilaç alma kuyruğunda iki gün bekliyorduk. Bir muayene kuyruğu bekliyorduk, bir ilaç kuyruğu bekliyorduk Depolarda, eczanelerde ilaç olmuyordu. İlaç bulamıyorduk. Şimdi nereye varsam hemen elime veriyorlar, sen gelme biz getiririz diyorlar. Evime kadar bırakıyorlar. Allah hepsinden razı olsun, özellikle Fatma Betül Sayan Kaya hanımefendiden razı olsun. Hepsine teşekkür ediyorum.”



“Engelli annelerine tavsiyem; şikayet etmesinler, çocuklarıyla ilgilensinler”

Bazı engelli çocuk annelerinin sürekli şikayette bulunmasından rahatsız olduğunu kaydeden Şerife Saim, “Benim durumumda olanlara tavsiyem var. Bazıları isyan ediyor, çocuğum evden gitsin de o gelene kadar ben kendimi dinleyeyim diyor. Çocukları nereye gidiyorsa, kendileri de oraya gitsinler. Çocukları başlarından savar gibi yapıyorlar. Ben 2000’den bu yana çocuklarımla okula gidiyorum. Daha bir gün de okula yalnız göndermedim. İşlerimi onlara göre ayarladım. Bir gün bile fizik tedavilerini aksatmadım. Bugün boş ver, derse gitmesinler, ne olacak demedim. Onların fizik tedavisi benim işimden önemli” ifadelerini kullandı.

