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KENT EKMEK HAFTA SONU TAM KAPASİTE ÇALIŞACAK

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağının uygulanacağı cumartesi ve pazar günlerinde vatandaşların ekmek ihtiyacı için gerekli planlamaları yaptı. Kent Ekmek araçları şehrin farklı bölgelerinde gün boyunca ekmek dağıtımı yapacak.

KENT EKMEK HAFTA SONU TAM KAPASİTE ÇALIŞACAK
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kent Ekmek, hafta sonu halkın hizmetinde olacak. Kent Ekmek üretim tesislerinde el değmeden ve hijyenik ortamda üretilen ekmekler sokağa çıkma yasağının uygulanacağı iki gün boyunca halkın ayağına götürülecek.
Kent Ekmek araçları, Kocasinan ilçesindeki Erkilet bölgesinde bulunan mahalleler ile Mithatpaşa, Oruç Reis, Sancaktepe, Boztepe, Turgut Reis, Yunus Emre, Yavuzlar, Gaziosmanpaşa, Barbaros, Hoca Ahmet Yesevi, Zümrüt, Yakut, Argıncık, Erciyesevler ve Uğurevler Mahalleleri’nde 09.00-12.30 saatleri arasında; Mimarsinan, Fevzi Çakmak, Sahabiye, Serçeönü, Beyazşehir, Gökkent, Yeşil Mahalle, Şirinevler, Mevlana, Yeni Mahalle, Sümer, Yıldızevler, Ziya Gökalp ve Yenidoğan Mahalleleri’nde ise 13.30-17.00 saatleri arasında dağıtım yapacak.
Cumartesi ve Pazar günleri Melikgazi ilçesindeki Aydınlıkevler, Çorakçılar, Yeniköy, Küçük Mustafa, Keykubat, Tınaztepe, Kocatepe, Anafartalar, 19 Mayıs, Osman Kavuncu, Eskişehirbağları, Şirintepe, Bahçelievler, Serkent, TOKİ Demokrasi, İldem ve Yeşilyurt’ta 09.00-12.30 saatleri arasında, Kemeraltı, Gülük, Altınoluk, Esentepe, Kazım Karabekir, Battalgazi, Esenyurt, Osmanlı, Kılıçaslan, Köşk, Alpaslan, Yıldırım Beyazıt ve Gültepe Mahalleleri’nde ise 13.30-17.00 saatleri arasında ekmek dağıtımı yapılacak.     
Kent Ekmek tarafından Talas bölgesindeki ekmek dağıtımı ise Mevlana Mahallesi’nde 09.00-12.30 saatleri arasında, Yenidoğan, Bahçelievler ve Kiçiköy Mahalleleri’nde ise 13.30-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
 

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Kayseri Büyükşehir BelediyesiKent Ekmek
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