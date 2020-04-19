KENT EKMEK MAHALLE MAHALLE GEZDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile geçen hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da Türkiye genelinde 30’u büyükşehir olmak üzere toplam 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrasında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kent Ekmek fabrikalarında üretilen ekmekler, Büyükşehir Zabıta ekipleri tarafından Kent Ekmek Büfesi olmayan mahallelerde vatandaşlara ekmek hizmeti götürdü. Zabıta ekipleri ekmek alımı sırasında sosyal mesafe kurallarına uyulması noktasında vatandaşlara uyarılarda bulundu. Ekmek dağıtımı yapılacak olan mahalleler hafta içerisinde belirlenerek Büyükşehir Belediyesi ile ilgili birimlerin internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından hangi mahalleye saat kaçta gidileceği vatandaşlara duyuruldu. Büyükşehir tarafından mahallelerde verilen hizmet vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.



Uygulanan sokağa çıkma yasağından dolayı Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. önceden belirlenerek duyurusu yapılan yer ve saatlerde mecburi çalışanlar için otobüs ve tramvay seferleri düzenledi. Koronavirüs salgını süresince canla başla çalışan sağlık çalışanları öncelik alınarak belirlenen otobüs ve tramvay seferleri, hafta sonu çalışmak zorunda olan tüm birimlerin hizmetine sunuldu.

