Kent Ekmek'te kalite aynı, fiyatlar düştü

Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli yatırımlarından bir tanesinin de Kent Ekmek Üretim Tesisleri olduğunu ifade eden Başkan Çelik, fiyatı dengede, kaliteyi üst seviyede tutma hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. Başkan Çelik, 250 gramı 75 kuruş olan ekmeğin gramajını israfı önlemek için 200 grama çektiklerini ve fiyatını da 60 kuruş olarak belirlediklerini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, büyük önem verdiği projelerden birisi olan Kent Ekmek Üretim Tesislerini ziyaret etti. Gece yarısı başlayan ekmeğin üretilmesi serüvenini adım adım takip ederek sabahın erken saatlerine kadar Kent Ekmek tesislerinde kalan Başkan Mustafa Çelik, Kayseri halkına ne denli kaliteli bir ürün sunduklarını aşama aşama anlattı. Ekmeğin serüvenin unla başladığını ifade eden Başkan Çelik, Kent Ekmek’te Türkiye’deki en kaliteli unun kullanıldığını söyledi. Kent Ekmek’e gelen unun öncelikle tesisler içindeki laboratuvara alındığını vurgulayan Başkan Çelik, “Unu, tüm kalite testlerinden geçtikten sonra onaylanırsa silolarımıza alıyoruz. Daha sonra unumuz elektronik ortamda dışarıdaki silolardan hangi undan ne kadar gelecekse hiçbir katkı maddesi kullanılmadan karışım teknesine geliyor. Buradan hamur makinelerine gönderiliyor ve el değmeden yoğrularak bir süre mayalanması için dinlendiriliyor” dedi.

Hamurun daha sonra otomatik olarak kesme-tartma makinesine boşaltıldığını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, otomatik olarak gramajına göre kesilen hamurun ara dinlenme makinesinde de bir süre dinlendirildiğini, daha sonra da şekil verme makinesinde ilk şeklini aldığını belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Kent Ekmek Üretim Tesislerinin Türkiye’de ve dünyada olmayan ve özel olarak dizayn edilen fermantasyon bölümü hakkında da bilgi verdi. Bu bölümün tesislerin en önemli bölümü olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, “Eğer hamura katkı maddesi koyarsanız yarım saatlik dinlendirmeyle kabartırsınız. Ama biz babaannelerimizin akşamdan sabaha kadar hamuru mayalandırdıkları gibi 1,5 saat süreyle nihai dinlendirmeyle dinlendiriyoruz. Böylece fermantasyon süresini tamamlıyor ve fırın bölümüne geçiyor. Bizim fırınımızın en önemli özelliği nihai dinlendirme bölümü. Birçok endüstriyel fırında kimyasal katkı maddeleri ile ekmek kabartılıyor ve sağlıklı olmayan ekmek üretiliyor. Biz nihai dinlendirme bölümünü kendimize özel dizayn ettirerek, hamurun kendi kendine ekşimesini sağladık. Dünyada ve Türkiye’de böyle bir tesis yok” diye konuştu. Başkan Mustafa Çelik, Kent Ekmek’te üretim fırınlarının tam elektronik olduğunu ve pişirme süresi ile fırın ısısının otomatik olarak ayarlandığını dile getirdi. Saat 23.00’de başlayan ekmeğin pişirilmesi sürecinin gece yarısı saat 02.00’ye kadar sürdüğünü ve ekmeğin fırından çıkmaya başladığını ifade eden Başkan Çelik, “Fırından çıkan ekmeğin ısısı 100 derece. Çıkan ekmeği hemen kasalarsanız hamur olur ve lezzetini kaybeder. Döner kuleyle 100 derece sıcaklıktaki ekmek 30 dereceye iniyor ve ambalajlamaya geçiyor. Sabah da hemşehrilerimize sunuluyor” dedi.

Kent Ekmek’teki somun ekmeğin yanı sıra çeşit ekmeğin üretim hattını da inceleyen Başkan Mustafa Çelik, Roll Ekmek adı verilen 50 gramlık küçük ekmeklerin de aynı süreçlerden geçerek kaliteli bir şekilde el değmeden dinlendirme bölümünü alındığını belirtti. Başkan Çelik, dinlendirme bölümünde katkı maddeleri kullanılmayan roll ekmeğin nasıl kabardığını da gösterdi. Sabaha doğru Roll Ekmek fırınından ilk ekmekleri bizzat çıkaran Başkan Çelik, Kent Ekmek lezzetinin servise hazır olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kent Ekmek’in 2017 yılında yaptıkları en önemli ve en değerli yatırımlardan birisi olduğunu belirtti. Projeye sessiz sedasız başladıklarını ve kısa sürede açılışını gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Çelik, “Bizim bir tek gayemiz vardı. En kaliteli ekmeği, en ucuz fiyata hemşehrilerimize yedirmek. Sosyal Belediyecilik anlamında yaptığımız en değerli projelerimizden birisi” dedi.

Kent Ekmek’in fiyatında yaptıkları düzenleme hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Çelik, “Ekmeğin fiyatını 60 kuruşa çektik. Fiyatı dengede, kaliteyi üst seviyede tutmak tek amacımız. Fırını açtığımız gün ekmek gramajımız 250 gramdı ve fiyatımızı 75 kuruş olarak açıklamıştık. Geçtiğimiz günlerde hükümetimizin aldığı kararla ekmek israfını önlemek için, ekmek gramajının düşürülmesi konusunda bir yönetmelik yayımlandı. Dolayısıyla ekmek 200 grama kadar yapılabilir hale geldi. Biz de ekmek israfı için alınan bu yönetmelik kararıyla ekmeğimizi 200 grama indirdik ve fiyatı da 60 kuruşa çektik” diye konuştu.