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Kentsel Dönüşüm ve Beydeğirmeni'ne hız verilecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gündüz yoğun programlarına geceleri de birimlerle değerlendirme toplantılarına devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, bu kez Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş. ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından sürdürülen projelerle ilgili değerlendirme toplantısı yaptı. Başkan Büyükkılıç, başta Sahabiye olmak üzere kentsel dönüşüm projeleri ile Beydeğirmeni Besi Bölgesi projelerine hız vereceklerini belirtti.

Kentsel Dönüşüm ve Beydeğirmeni'ne hız verilecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş. Genel Müdürü Serdar Altuntuğ ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp’den kapsamlı brifingler aldı. Her iki birimin mali ve idari yapısı ile ilgili de bilgi alan Başkan Memduh Büyükkılıç, iki birimin birlikte sürdürdüğü Beydeğirmeni Projesi ve Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin geldiği noktayla ilgili detaylı değerlendirmelerde bulundu.

Beydeğirmeni projesine hızlı bir şekilde devam edeceklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Buradan yer alan ya da alacak olan üreticilere proje ve taşınma desteği vereceğiz. Beydeğirmeni Projesi şehrimiz için çok önemli bir proje. Burada yer almak isteyenlerin geç kaldım diyebileceği bir proje. Projeye hız vereceğiz ve belli bir sürede tesisini yapmayan kişilerden arsaların geri iadesini de sağlayacağız” dedi.

YENİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ GELİYOR
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ikinci etap için ihale hazırlıklarının tamamlandığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Buradaki 6 bloğun ihalesini kısa zamanda yapacağız. Ayrıca yeni kentsel dönüşüm alanları da söz konusu. Cami Kebir bölgesinde TOKİ ile işbirliği içinde yapacağımız projenin startını verdik. Şu an gerekli tespitler yapılıyor. Rezerv alanların hayata geçirilmesiyle çalışmalar hız kazanacak” diye konuştu. Kayseri Mahallesi’nin ikinci etabının çalışmalarını da hızlandıracaklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Meryem Ana Kilisesi’nin etrafındaki tarihi dokuyla ilgili de çalışmalar yapacağız. Ayrıca kentsel dönüşümde farklı bölgelerde de rezerv alanlarla ilgili çalışmalar devam edecek” dedi. Başkan Memduh Büyükkılıç, sözlerinin sonunda İmar A.Ş. ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nın deneyimli, birikimli, çalışkan ve gayretli personeline teşekkür etti.
 

İHA

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mehmet ğüç 4 saat önce

başkanım yıldırım beyazıt mh tabya caddesine hız verirsen menmun kalırız 6 ay önce caddeye kanalisyon çalışması oldu hala asfalt atılmadı başkanım toz topraktan geçilmiyor saglıgımızdan endişe ediyoruz evlerimizin içi toz oluyor ufak çocuklarımız var saten ben bronşit var toz dan etkileniyorum palançaoglunada yazdım göstermeli orayı bir sefer suladı asfalt atılmassaolmaz başkanım

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a.c 4 saat önce

başkan sana atom diyorlar hız vermiyor diyorlar biz vatandaş olarak yıldırım beyazıtta hız göremiyoruz evlerimiz imarda yeşil alan olarak gözüküyor buraları bir an önce kentsel dönüşümmü yaparsın mütayitlerimi yönlendirirsin yıldırım beyazıta belediye olarak bina dikip evleri yeşil alana gidenlere tahsis edersin sayın atom başkan bu mahalleyeyede hız vermelisin o mahelle köylü çocugu olarak büyüdü sende köylü çocugusun ancak sen çare olursun atom başkanım

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