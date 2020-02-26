Kentsel dönüşümde birinci kısım sonbaharda tamamlanacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi birinci etap birinci kısımda yer alan örnek daireyi inceledi. İnşaatların sorunsuz bir şekilde hızla devam ettiğini belirten Başkan Büyükkılıç, 622 daire ve 55 dükkandan oluşan birinci kısım inşaatların sonbaharda tamamlanacağını ifade etti.







Birinci etap birinci kısımda yer alan 40 bin metrekarelik iki katlı ve 934 araçlık otoparkın da sonbaharda tamamlanacağını dile getiren Büyükkılıç, örnek daire ve inşaatın diğer bölümleriyle ilgili bilgi aldı. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nde birinci etap ikinci kısım inşaatların ihalesini yaptıklarını da hatırlatan Başkan Büyükkılıç, diğer etaplar için de çalışmaların hızla devam ettiğini açıkladı.



