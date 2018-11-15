KESİNLİKLE İNANMAYIN

İDDİALAR ASILSIZ

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada iddiaların kesinlikle doğru olmadığı ifade edilirken bu asılsız iddiaları çıkaranlar hakkında da gerekli yasal işlemlerin yapılacağı belirtildi. Ayrıca trafik cezası yazılması konusunda her zamanki gibi rutin şekilde neler yapılıyorsa onların yapılmaya devam edildiğini ve bunun dışında hiçbir farklı uygulamanın olmadığı belirtildi.



SESLİ MESAJDA NE DİYOR ?

Söz konusu sesli mesajda şu ifadelere yer veriliyor: “Beyler az önce müşteri ziyaretindeyken bir trafik polisi geldi de ziyarete, bilgilendireyim dedim sizi. Aralık 31’e kadar çok sık bir şekilde ceza yazacaklarmış, trafik cezası. Ocak 1 ‘den yerel seçimlere kadar yazmayın demişler. Halkın kin ve nefretini kazanmamak adına. O yüzden bu iki aylık süre içinde beş aylık ceza yazacaklarmış kotalarını doldurmak için. Her yerde çevirme artı bütün mobeselerde kayda girecekmiş. Bilginiz olsun dikkatli olun.”

