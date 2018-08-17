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Kesintisiz trafik için kesintisiz yatırım

Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Bulvarı’nda kesintisiz trafik için yaptığı katlı kavşaklardan dördünü hizmete açtı, beşincisi ise yakında tamamlanıyor. Tuna ve 30 Ağustos Kavşağı’nda yapılan katlı kavşak çalışmalarında son aşamaya gelindi. 

Kesintisiz trafik için kesintisiz yatırım

Büyükşehir Belediyesi, kesintisiz trafik için yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Tuna ve 30 Ağustos Kavşaklarını kapsayan katlı kavşakta incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi alan Başkan Mustafa Çelik, “Kocasinan Bulvarı’nda Karayolları Kavşağı, İstasyon ve Hastane Caddesi Kavşağı ile Sanayi Odası Kavşağı’na yapılan katlı kavşakların açılışlarını önceki yıllarda yapmıştık. Bu üç katlı kavşağın maliyeti 80 milyon TL’yi buldu. Ardından geçen yıl Kocasinan Bulvarı’nda Fuzuli Katlı Kavşağı ile Tuna ve 30 Ağustos kavşaklarını birlikte geçecek olan katlı kavşağın çalışmalarına başladık. 15 milyon TL’yi bulan Fuzuli Katlı Kavşağı’nı süresinden önce tamamlayarak hizmete açtık. Tuna ve 30 Ağustos Katlı Kavşağı’nda ise çalışmalarımız hızla ilerliyor. Burada altgeçidin toplam uzunluğu 760 metre. Tuna Caddesi Kavşağı’ndaki kapalı alan 124, 30 Ağustos Kavşağı’nda ise 130 metreyi buluyor. İnşaat sürecinde 13 bin 401 metre uzunluğunda toplam 687 fore kazık kullanıldı. Önümüzdeki günlerde yaklaşık 27 milyon TL’ye mal olacak olan katlı kavşağı da hizmete açacağız. Böylece Osman Kavuncu Bulvarı DSİ önü ile Kocasinan Bulvarı Argıncık ışıklara kadar kesintisiz trafiği sağlayacağız” dedi. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Hulusi Akar Bulvarı, Osman Kavuncu Bulvarı ve Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda da katlı kavşak çalışmalarının hızla devam ettiğini sözlerine ekledi. 
 

İHA

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