Kesintisiz trafik için son katlı kavşak

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan Bulvarı’nda trafiğin kesintisiz akması için yapılan katlı kavşaklardan Tuna ve 30 Ağustos Katlı Kavşağı’nda çalışmalar hızla ilerliyor. Karayolları, Hastane ve İstasyon Caddesi, Nato ve Fuzuli Katlı Kavşaklarını tamamlayarak hizmete açan Büyükşehir Belediyesi, bulvar üzerindeki son katlı kavşak olan Tuna ve 30 Ağustos Katlı Kavşağı’nı da önümüzdeki günlerde trafiğe açacak.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Tuna ve 30 Ağustos Katlı Kavşağında incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumunu yerinde gördü. Başkan Çelik, Kocasinan Bulvarı üzerindeki son katlı kavşağın tamamlanmasıyla bulvarın DSİ’den, Argıncık ışıklara kadar kesintisiz hale geleceğini belirtti.

Tuna ve 30 Ağustos Katlı Kavşağı’nda alt geçidin uzunluğu toplam 780 metre oluyor. Tuna Kavşağı’nda 130 metre, 30 Ağustos Kavşağı’nda ise 140 metre kapalı kesit buluyor.

