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KESOB Başkanı Ve Oda Başkanları Başkan Çelik’i Ziyaret Etti

Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç ve kutlama komitesi üyeleri Ahilik Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. 

KESOB Başkanı Ve Oda Başkanları Başkan Çelik’i Ziyaret Etti

Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i Ahilik Haftası etkinliklerine davet etti ve çiçek takdim etti. Övüç, yaptıkları çalışmalarla Ahi Evran’ın koymuş olduğu prensipleri geleceğe taşımaya gayret ettiklerini belirtti. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de ziyaret nedeniyle teşekkür etti ve Ahilik haftasının hayırlara vesile olmasını diledi. Esnaflığa ve ahiliğe çok önem verdiklerini ifade eden Başkan Çelik, “Esnaflıkta edindiğimiz bilgi, görgü ve tecrübeye sadece ticari hayatta değil tüm hayatımızda gerek duyuyoruz. Esnaflıkta aldığımız bilgileri belediyecilikte de uyguluyoruz. Bundan dolayı esnaflığın hayatımızda çok önemli bir yeri var” dedi. Başkan Çelik, Kültepe kazıları ve çıkarılan tabletlerden de bahsederek sosyal olarak genlerimize esnaflık kültürünün tarih boyunca yerleşmiş olduğunu kaydetti. 

BÜSAM rapor hazırladı 
Esnaflıkla ilgili bundan sonra neler yapılması lazım geldiğinin konuşulması gerektiğini de ifade eden Başkan Mustafa Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ekonomi son 20 yılda iki kez kabuk değiştirdi. Birincisi toptancı ve ara toptancı kalktı. Ardından elektronik ticaret geldi. Biz kendimizi yeni formata göre ayarlamak zorundayız. Bu konuda esnafı bilinçlendirmek size ve bize düşüyor. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırmalar Merkezi bir araştırma yaptı. ‘Kayseri’deki Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Hayat, Çarşılar ve Esnaflar’ adı altındaki araştırmamızın ilk raporu geldi. Bu rapor doğrultusunda üzerimize düşeni yapalım. Birlikte olalım ve esnafımızın ekonomisine katkı verecek ne varsa birlikte planlayıp yapalım.” 

Başkan Çelik Ahilik Haftası kutlamasına katıldı 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ziyaretin ardından Ahilik Haftası münasebetiyle düzenlenen kutlamalara katıldı. Ahi Evran Müzesi önünde Vali Süleyman Kamçı’nın da katılımıyla yapılan törende bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, esnaflığın hiç bitmeyen bir okul olduğunu belirtti ve bu okulun iyi bir öğrencisi olarak öğrendiklerini hayatta uygulamaya devam edeceklerini kaydetti. Başkan Çelik, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin esnafa destekte Türkiye’nin en iyi belediyesi olduğunu da belirtti ve bu yöndeki desteklerin devam edeceğini sözlerine ekledi. 
 

İHA

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