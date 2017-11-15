KESOB Genel Kurula hazırlanıyor

Oda konferans salonunda gerçekleştirilen seminere, Kayseri Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Ticaret İl Müdürü Alaattin Fırat, KESOB Başkanı Ahmet Övüç, KESOB’a bağlı 41 meslek odasının başkan ve genel sekreterleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan KESOB Başkanı Ahmet Övüç, “4 yılda bir yaptığımız genel kurullarda bazı hadiseleri unutmuş olabiliriz. Bunun için Bakanlığımızdan uzman arkadaşlarımız genel kurulumuzun nasıl yapılacağını paylaşacak, sorularımızı yanıtlayacak. 2018’in Ocak ayında genel kurul sürecine giriyoruz. Amacımız, hata yapmadan, odalarımızı rahat bir şekilde genel kurula götürmek” dedi.

Ticaret İl Müdürü Alaattin Fırat ise, “Daha önceki seçimimiz gayet olumlu geçti. 2018’de de tekrar seçim yapacağız. Yeni yönetmeliğe göre iki değişiklik var, eskiden Kaymakamlık temsilcileri Bakanlıktan gidiyordu, bundan sonra Ticaret İl Müdürlüklerinden gönderilecek. Bir de önceden ücretler bordro karşılığı yapılıyordu, değişiklikle bankada hesaba yatacak görevlendirme bu şekilde yapılacak. Bu değişikliklerle ilgili bilgileri vererek, 2018’de yapılacak olan genel kurulların hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Dürdane Tanır ile Gümrük ve Ticaret Uzmanı Yasin Herdem, ‘Olağan Genel Kurullarda Yapılacak İş ve İşlemler’ adlı sunumunu gerçekleştirdi.