KGC Rektör Karamustafa’yı Ziyaret Etti

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya yeni görevinde başarılar dileyen Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli Altınkaya, Kayseri'nin Anadolu'da dört üniversitesi bulunan nadir şehirlerinden birisi olduğunu belirtti.

KGC Başkanı Altınkaya, "Biz yapacağınız her doğru işte Kayseri Üniversitesi'nin yanında olacağız. Sonuçta hep beraber burada bir üniversite vücuda getireceğiz. Kayseri Üniversitesi'nin daha da hızlı gelişmesi noktasında müstakil bir kampüse kavuşması gerektiğinin kanaatindeyim" dedi.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kuruluna ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Basının kurumlar ile halkın iletişim kanalı olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Karamustafa, "Üniversiteler niye var dersek. Birincisi üniversiteler bilim üreten müesseselerdir. İkincisi ise ürettiği bilgiyi öğrenciler ile paylaşıyor ve toplumda entelektüel yapının gelişmesine ciddi katkı sağlıyor. En önemlilerinden bir tanesi de üniversiteler toplumla kucaklaşan, topluma önderlik eden müesseselerdir. Bugün dünyada hiçbir ülke yoktur ki, gelişmiş üniversiteleri olsun, ama o ülke geri gitmiş olsun. Aksine üniversite sistemi gelişmemiş ama o ülke gelişmiş olsun. Kayseri ili Anadolu'daki önemli bir kent. Üniversiteleri ile de önemli bir kent. Erciyes Üniversitesi'nden çıkan Kayseri şehrinin adını taşıyan bir üniversite olsak ta, bizim köklerimiz Erciyes Üniversitesi'nin öncesine gidiyor. Dolayısıyla köklü bir üniversitenin bünyesinden çıkan bu şehrin ismini taşıyan Kayseri Üniversitesi de, hem şehrimizde, hem de ülkemizde, hem de uluslararası düzeyde önemli işler yapacaktır" şeklinde konuştu. Ziyaret, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile gazetecilerin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.





Haber: Gülcan Deniz