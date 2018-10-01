KİM BU VEKİL ?

İşten çıkarılan işçiler Kayseri milletvekilinin kendilerini aramaları üzerine yardımcı olacağı düşüncesiyle umutlandılar. Bu sebeple işçiler telefonda Kayseri milletvekiline dertlerini anlatmaya çalışarak “Bize maaş olarak resmi şekilde 2.250 lira para yatırıp geri 500’ünü elimizden alıyorlar, geçen sene böyle bir şey yoktu, hakkımız ne olacak?” dediler. Kayseri milletvekili de “Olabilir kardeşim. Girdin işe, o zaman sesini çıkartmayacaksın, o konuyu geç şimdi. Lan oğlum hak mak yok ortada ya, ne hakkından bahsediyorsun ya?” diye karşılık verdi.



Yine uzayıp giden konuşmanın bir yerinde işten atılan işçiler Kayseri milletvekiline son bir umutla “Reis-i Cumhurun bu konudan haberi olsa ne olur“ diye sordu. Kayseri milletvekili de aynı konuşmada “Lan reisi cumhur ne karışıyormuş bu işe?” diye yanıt verdi.



Şimdi Kayseri kamuoyu bu milletvekilinin kimliğini ve konuşmaları merak ediyor. Biz de Kayseri Gündem Gazetesi olarak önce parlamentoda milletvekili olan Kayseri’deki siyasi partilerin il başkanlarına bu durumu aktardık ve “Sizde böyle bir milletvekili var mı, olabilir mi?” diye sorduk.



Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekili olan partilerden AK Parti, CHP ve MHP Kayseri İl Başkanları’nın sorumuza verdiği yanıtlar şöyle:



AK PARTİ KAYSERİ İL BAŞKANI ŞABAN ÇOPUROĞLU



BİLMEDİĞİM BİR KONU



“Şimdi sizden duydum, hiç bilmediğim bir konu ve siz diyorsunuz ki bu konuda şu sorulara yanıt verir misiniz, açıklama yapar mısınız, böyle bir milletvekili olur mu ya da bu milletvekili sizin partinizde mi? Bilmediğim ve ilk defa sizden duyduğum olup olmadığını bilmediğim bir konu hakkında nasıl bir açıklama yapabilir ve yanıt verebilirim ki”



MHP KAYSERİ İL BAŞKANI SERKAN TOK



UYMAZ DA YAKIŞMAZ DA



“Genel manada sizin söylediklerinize göre cevap veriyorum. Böyle bir milletvekili ve böyle bir lügat bizde olamaz, tamamen bizim bünyemize aykırı. İşçisiyle memuruyla, emeklisiyle işsiziyle halkın tamamının yanında olan bir partide hiçbir milletvekili böyle bir cümleyi kuramaz. Çünkü bizim her şeyimize ters siyasi genetiğimizde böyle bir yaklaşım izleri dahi olmaz. Vatandaş hakkını korumak için mücadele veren MHP’de böyle bir vekil olabilir mi. Asla ve kat’a bizde yoktur bizden de değildir. Bize uymaz ve yakışmaz da zaten”



CHP KAYSERİ İL BAŞKANI ÜMİT ÖZER



TÜRK HALKINDAN ÖZÜR DİLEMELİ



“Böyle bir konuşmaya Halk Partili bir milletvekilinin taraf olacağına ihtimal dahi vermiyorum, mümkün değil olamaz. Bizde olamaz bu tür kişiler. Söylediğiniz cümlelerin hiçbiri Halk Partili milletvekilimize yakışmaz, dağarcığında da olmaz zaten. Bu milletvekili işçilerden de ve ama asıl Türk halkından derhal özür dilemelidir her kimse ve hangi partide olursa olsun”



