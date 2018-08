KİM ÇELİK BAŞARILI DEĞİL DİYEBİLİR Kİ?

Mehmet Özhaseki, kendi döneminde de sonrasında da çok önemli işler yapıldığını ve büyük projelere imza atıldığını hatırlatarak, “Çok şükür Kayseri’miz belediyecilikte marka bir şehir oldu ve bunu halkımız da seçimlerde her seferinde tescilledi. İnşallah yine böyle olacak Allah’ın izniyle. Halihazırdaki yapı ile de yerel seçimlere gitsek alırız diye ümit ediyorum” dedi.



Kayseri milletvekili Mehmet Özhaseki Erciyes fm’de gazeteci İlter Sağırsoy ve Ferhat Yağmur’un sunduğu ANALİZ haber programında soruları yanıtladı. Eski Bakan Özhaseki, “Büyükşehir Belediye Başkanı’na kim çalışmıyor diyebilir veya Melikgazi’ye, Kocasinan’a, Talas’a bunlar çalışmıyor yan gelip yatıyor diyebilirler mi? Bunu söyleyemedikleri gibi, hiçbirinde şaibe var da diyemezler” dedi.



Eski Bakan Mehmet Özhaseki önceki gün Erciyes fm’de yayınlanan ve İlter Sağırsoy ile Ferhat Yağmur’un birlikte sundukları ANALİZ haber programına katılarak önemli açıklamalar yaptı. Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Özhaseki, Büyükşehir, Melikgazi, Talas ve Kocasinan belediyeleri başta olmak üzere Ak Partili belediyelerin iyi çalıştığını ve vatandaşın da bunu bildiğini söyledi.



Eski Bakan ve Kayseri milletvekili Mehmet Özhaseki Ak Parti’nin yaklaşan yerel seçimlere ilişkin nasıl bir çalışma içinde olacağını ve Kayseri adına nasıl bir karar vereceğini henüz bilmediğini ifade etti. Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Kayseri milletvekili Mehmet Özhaseki özetle şunları söyledi: “Kongreden sonra partimizin de yoğunlaşacağı konu yerel seçimler olacak. Ak Parti yine bu seçimlerden de büyük bir başarıyla çıkacaktır. Vatandaşlar Anavatan Partisi’ni gördü, CHP’yi gördü sonra bizi de gördü. Neler yaptığımızı gördüler. Kayseri’ye büyük projeler yaptık. Yamula barajı, serbest bölge gibi, Erciyes projesi gibi Kayseri’yi marka şehir yapacak çok büyük projelere imza attık. Alt yapısından üst yapısına hiçbir belediyenin başaramadığı ve başaramayacağı, büyük projelere imza attık, şehrin eli yüzü açığa çıktı, Kayserili hemşehrilerimiz de her dönem bunu gördüler ve takdir ettiler. İnşallah yine böyle olur diye ümit ediyorum. Şimdiki arkadaşlarımız da gayret ediyorlar. Görevim icabı belediyelerden de sorumlu olduğum için görevim gereği. Bildiğim olayalar çok da başarılı belediye uygulamaları var.”



Başkanlara sahip çıktı



Mehmet Özhaseki Kayseri’de yerel yönetimlerin neler yaptıklarını gayet iyi bildiğini hatırlatarak, “Görevim gereği de çok kere hemen hepsiyle birlikte olduk, toplantılar yaptık, görüştük. Yani hangi belediyenin neler yaptığını ve ne kadar çalıştığını gayet iyi biliyorum. Bu nedenle, Kocasinan’ın Melikgazi’nin, Talas’ın ve Büyükşehir’in birebir neler yaptıklarını çok iyi biliyorum. Halihazırdaki yapı bile gitse, Kayseri’de çok rahat seçimleri alırız diye ümit ediyorum. Ancak partimiz tercihini mevcut arkadaşlardan yana mı kullanır, yoksa başka şeyler mi söyler onu da çok kestiremiyorum ama en azından şunu söyleyebilirim. Karar genel merkezimizin onu bilemem ama vatandaşın Ak Parti’ye bakışı çok müspet ve olumlu, ben bunu biliyorum. Kayseri’de böyle. Yıllardır yapılan belediyecilik çalışması, bizim ortaya koyduğumuz performans, şimdiki arkadaşların gayretleri derken vatandaşlarımız da her seçim döneminde kararlarıyla, Ak Parti’nin belediyecilikte bir marka olduğunu tescillemiştir. Arkadaşlarımız titizler, devletin tek kuruşuna kadar titizler ve sahip çıkıyorlar, devletin malını canlarından aziz biliyorlar, hiçbirinde en ufak bir şaibe yok bugüne kadar hamdolsun. Ve çok çalışıyorlar. Ben bu konularda arkadaşlarımın yanındayım” dedi.