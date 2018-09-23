KİMSE FİTNE ÇIKARTMASIN

Başkan Çelik’in Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na tekrar aday olacağını ilk olarak gazetemize açıklamasının ardından hareketlenen başkanlık yarışında açıklamalar ard arda geldi. Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yine Büyükşehir’e aday olacağını ilk defa yazan gazetemizin bu haberinden sonra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in TV 1 televizyonunda Doğan Havur’un sorularını yanıtlarken söylediği “ağır sözler” büyük tartışma yarattı.



Başkan Çelik’in Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı kastettiği iddia edilen ve bu yönde yazılan haberlerin ardından Başkan Mustafa Çelik gazetemize yaptığı özel açıklamasında asla dostlarını ve arkadaşlarını kast etmediğini söyledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Ben diyorum ki, herkes her sözü farklı anlamasın. Ve Aman yanlış anlaşılmasın, hele hele kimse fitne çıkarmasın ve fitne çıkaranlara da prim vermesin. Biz dostumuzu da arkadaşımızı da biliriz, bu manada beni de bilirler zaten. Fitne çıkarmak isteyenlere, fitne sokmak isteyenlere karşı uyanık olmak ve fırsat vermemek lazım” dedi.

