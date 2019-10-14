“Kimsenin değnekçiliğini yapmayız” Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Serdar Turan, düzenlediği basın açıklamasında, "Bu coğrafyada Türklerin onayı olmadan bir kuş dahi uçmayacaktır" diyerek, ülkü ocaklarının her zaman olduğu gibi bugün de devletin ve milletin yanında yer alarak üzerine düşen bütün sorumluluğu seve seve yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 13:15