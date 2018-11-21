KİMSENİN GÜCÜ YETMİYOR MU ? Bugüne kadar açılan tüm yöresel gıda fuarlarına ilişkin Kayseri Ticaret Odası’na onlarca şikâyet yapılmış buna karşın KTO Başkanı Gülsoy da tekrar açılmaması için gerekenin muhakkak yapılacağını söylemişti. Son olarak Kayseri Tarım İl Müdürü Mustafa Şahin de bu tür fuarlara ilişkin yapılan şikâyetler sonrası onlarca ceza yazıldığını açıklamasına rağmen nasıl oluyor da 23 Kasım’da bir yöresel ürün fuarı da açılabiliyor?

21 Kasım 2018 Çarşamba 09:52