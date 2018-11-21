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KİMSENİN GÜCÜ YETMİYOR MU ?

Bugüne kadar açılan tüm yöresel gıda fuarlarına ilişkin Kayseri Ticaret Odası’na onlarca şikâyet yapılmış buna karşın KTO Başkanı Gülsoy da tekrar açılmaması için gerekenin muhakkak yapılacağını söylemişti. Son olarak Kayseri Tarım İl Müdürü Mustafa Şahin de bu tür fuarlara ilişkin yapılan şikâyetler sonrası onlarca ceza yazıldığını açıklamasına rağmen nasıl oluyor da 23 Kasım’da bir yöresel ürün fuarı da açılabiliyor?

KİMSENİN GÜCÜ YETMİYOR MU ?
GÜLSOY: “KAPATILMALI”

KTO Başkanı Ömer Gülsoy dört ay önce  “Bizim yerel esnafımıza zarar veren, hijyenik ve sağlıklı olmayan ortamda gıda satılan yöresel fuarlar adı atındaki bu panayırların kapatılması ve yapılmaması için işlem başlattık. Bunların tekrar yapılmamasından yanayız” demişti. 

ONLARCA CEZA KESİLMİŞ 

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, söz konusu fuarlara ilişkin daha önce de çok şikâyet alındığını ve bugüne kadar onlarca ceza kesildiğini ancak fuarın yapılmasına engel olmak gibi bir yetkilerinin olmadığını söyledi. 

KİMİN NE İLİŞKİSİ VAR?

Kayseri’de binlerce esnaf ve bizzat KTO Yönetimi karşı, Tarım İl Müdürlüğü bugüne kadar onlarca ceza kesildiğini söylüyor ama bir yöresel ürünler fuarı daha 2 gün sonra Kayseri’de kapılarını açacak. Kara mizah örneği olan bu konuda yüzlerce şikâyet varken, herkes tepkisini yüksek sesle ve resmi olarak dile getiriyorken neden bu şehrin Vali’si, Belediye Başkanları ve ilgili il müdürleri bu soruna bir çözüm getirmez. Bu ilgisizliğin arkasında herhangi bir ilişki yumağının olup olmadığı ise yanıtı beklenen en acil soruların başında geliyor.

KTO’YA MEYDAN OKUR GİBİ 

Yöresel Ürünler Fuarını yapan Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı ise tüm tepkilere rağmen Dünya Ticaret Merkezi’nde 23 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında Yöresel ürünler fuarı açılacağına dair basın açıklaması yaparak “Kayserilileri bu fuara bekliyoruz” dedi. 

 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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