KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEYİZ

ARAMIZDA SORUN OLMAZ
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, “Bir olacağız, diri olacağız birlikte Kayseri olacağız. Ak Parti felsefesinde görev verilirse koştururuz verilmezse verileni sırtlar onunla birlikte çalışırız. Sayın Çelik de gelecekti ama belki bir işi çıktı, kimseyi ötekileştirmeyiz kaldı ki o başkanımız, aramızda asla sorun olmaz” dedi.
KAYSERİ’Yİ KUCAKLAYACAĞIZ
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından adı açıklanan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç İstanbul dönüşü Havaalanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Büyükkılıç, “Kayseri’mizin tamamını kucaklayacak bir anlayış içerisinde bir çalışma yapmamız gerektiğini tekrar Cumhurbaşkanı’mızın söylemleriyle hatırlatıyorum” diye konuştu.
SİZ İSTEDİNİZ OLDU
Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mizin insanları bizleri sevdi. Kayseri bize sahip çıktı. Biz değerli bakanlarımız ile beraber Kayseri’ye bir anlayış getirdik. Ben değil biz dedik. Bunun sonucunda da Memduh Büyükkılıç’a sahip çıkan, davamıza, sevdamıza sahip çıkan kardeşlerimize ben minnet duyuyorum. Siz istediniz Sayın Cumhurbaşkanımız ve teşkilatlarımız bizlere sahip çıktı. Bizde o duygu içerisinde sizlere layık olacağız” dedi.
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, “Bir olacağız, diri olacağız birlikte Kayseri olacağız. Ak Parti felsefesinde görev verilirse koştururuz verilmezse verileni sırtlar onunla birlikte çalışırız. Sayın Çelik de gelecekti ama belki bir işi çıktı, kimseyi ötekileştirmeyiz kaldı ki o başkanımız, aramızda asla sorun olmaz” dedi.
KAYSERİ’Yİ KUCAKLAYACAĞIZ
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından adı açıklanan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç İstanbul dönüşü Havaalanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Büyükkılıç, “Kayseri’mizin tamamını kucaklayacak bir anlayış içerisinde bir çalışma yapmamız gerektiğini tekrar Cumhurbaşkanı’mızın söylemleriyle hatırlatıyorum” diye konuştu.
SİZ İSTEDİNİZ OLDU
Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mizin insanları bizleri sevdi. Kayseri bize sahip çıktı. Biz değerli bakanlarımız ile beraber Kayseri’ye bir anlayış getirdik. Ben değil biz dedik. Bunun sonucunda da Memduh Büyükkılıç’a sahip çıkan, davamıza, sevdamıza sahip çıkan kardeşlerimize ben minnet duyuyorum. Siz istediniz Sayın Cumhurbaşkanımız ve teşkilatlarımız bizlere sahip çıktı. Bizde o duygu içerisinde sizlere layık olacağız” dedi.
İlter SAĞIRSOY