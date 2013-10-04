Kırsal Kalkınmaya 7.5 Milyon Tl’lik Destek

Vali Orhan Düzgün, Kayseri’nin tarım ve hayvancılığını yakından ilgilendiren ve toplam değeri 7.5 milyon TL’ye ulaşan 3 önemli projenin açılışını gerçekleştirdi.

Kırsal Kalkınmayı Destek Projesi kapsamında 357 çiftçiye alet ve ekipman desteği, Yahyalı - Çubuklu Kooperatifi’ne 200 büyükbaş hayvan desteği projesi ile 285 yerleşim yerine 500 hayvan sulağı projesi Vali Orhan Düzgün’ün de katıldığı ortak bir törenle hayata geçirildi.

Vali Düzgün, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün bahçesinde gerçekleşen törende yaptığı konuşmada, sanayi ve ticaret kenti olarak bilinen Kayseri’de tarım sektörünün de önemli bir yere sahip olduğunu, bu alanda Kayseri’nin Türkiye genelinde söz sahibi olduğu gibi bazı ürünlerin ihracatı anlamında da adından söz edilebilir hale geldiğini belirtti.

Gelinen noktada yumurta ihracatı gerçekleştiren iller arasında Kayseri’nin Türkiye genelinde 3. sırada yer aldığını, Türkiye’nin kabak çekirdeği ihtiyacının yüzde 40’nın Kayseri’den karşılandığını ifade eden Vali Düzgün, tüm bu rakamsal bilgilerin Kayseri’nin tarım anlamındaki potansiyelinin ne kadar önemli olduğunun göstergesi olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

“Kayseri’de 616.000 hektar tarım alanımız mevcut. Bu alanın 607.000 dekarı sulanabilir tarım arazisi. Buğday, arpa, patates, şeker pancarı ve çerezlik kabak çekirdeği en çok üretimleri yapılan tarımsal ürünlerimiz. Çiftçimiz de artık daha bilinçli hale geldi. Çiftçilerimizin bugün burada dağıtımını yaptığımız alet ve ekipmanları da kullanarak verimliliği daha da artıracağına inanıyorum. Bizler devlet olarak üzerimize düşeni yapmaya, sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüzün alet ve ekipman anlamında 357 çiftçimize 3.568.000 TL hibe desteği vermesi, Hayvancılık Kooperatifi’ne yine büyükbaş hayvan alımı noktasında 3.500.000 TL destek vermesi, 285 yerleşim yerindeki 500 noktaya da hayvan sulağı dağıtması tarım ve hayvancılık adına çok önemli gelişmelerdir. Projelerde emeği geçenlere teşekkür ederken, hizmetlerin çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını, bereketli ürünler kaldırmalarını diliyorum.”

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan ise, modern tarım yöntemlerini kullanmanın verimlilik ile doğrudan ilişkisi bulunduğunu belirterek, tarımsal alet ve ekipmanların modern tarımın vazgeçilmez unsurları arasında yer aldığını anlattı.

Hayata geçirilen 3 proje ile Kayseri’nin tarım ve hayvancılığına yaklaşık 7.500.000 TL destek sağlandığına dikkate çeken Kayacan, bu projelerin Kayseri’yi bulunduğu yerden daha ileriye taşıyacak önemde olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından, Vali Orhan Düzgün, İl Müdürü Özkan Kayacan, açılışa katılan ilçe ziraat odalarının başkanları, köy muhtarları ve çiftçiler, projelerin hayata geçirilmesi nedeniyle hep birlikte temsili kurdele keserek açılışı yaptılar.

Vali Düzgün, yağmurlu havada gerçekleşen tören sonrası alet ve ekipmanları inceleyip, yetkililerden teknik bilgi alırken yağmurla birlikte hayata geçen projelerin bereketli olması dileğinde bulundu.

Vali Orhan Düzgün, açılışlar öncesinde İl Müdürü Özkan Kayacan’dan müdürlük çalışmalarıyla ilgili kapsamlı brifing de aldı.