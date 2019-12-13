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Kış lastiği takmayan araçlara ceza uygulanacak

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 1 Aralık 2019 tarihi itibari ile başlayan kış lastiği uygulamasında, kış lastiği takmayan araçlara cezai işlem uygulanacağı duyuruldu.

Kış lastiği takmayan araçlara ceza uygulanacak

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şu şekilde;
"İlimiz genelinde yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği uygulamasının; her yılın 01 Aralık tarihi ile takip eden yılın 01 Nisan tarihi arasında kalan (4) aylık süre içerisinde uygulanması, hava şartlarının olumsuz seyretmesi halinde ise belirtilen tarih aralığının bir ay öncesi ve bir ay sonrasında 1’er aylık süre ile arttırılarak uygulanmasına ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümlerine istinaden Valiliğimizce karar alınmıştır.
Belirtilen tarih aralığında İlimiz genelinde kış lastiği takma zorunluluğu bulunan araçlara yönelik olarak yapılacak trafik denetimlerinde, kış lastiği olmayan araçlara 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65/A maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır."
 

İHA

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