“Kışıma Güneş Ol” kampanyası

Kayseri Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.Ş., soğuk kış günlerinde çocukların üşümemesi için “Kışıma Güneş Ol” sloganı ile bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında imkanı olanların aldıkları ya da evlerdeki giyilmeyen mont ya da bot gibi kıyafetler Spor A.Ş. tesislerine teslim ediliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kampanyaya destek veren Kayserililere teşekkür etti. 15 Aralık Pazar günü saat 09.00’da Talas Paraşüt İndirme Alanında yapılacak olan “Kışıma Güneş Ol” farkındalık yürüyüşüne Kayserilileri davet eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ihtiyaç duyan yavrularımızın listelerini almak suretiyle bu kampanyayla kış döneminde giyecekleri kıyafetleri alacak hayır sahiplerimizle öğrencilerimizi buluşturmuş oluyoruz. Bu anlamlı Pazar günü paraşüt indirme sahasında vatandaşlarımızla öğrencilerimizi buluşturacağız ve spor etkinliği gerçekleştireceğiz. Bu anlamlı çalışmadan dolayı emeği geçenlere ve destek verenlere teşekkür ediyorum” dedi.

