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KİTAP BAĞIŞI BEKLİYORUZ

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın Cumhuriyet Meydanı’nda 15-21 Mayıs Gençlik Haftası nedeniyle düzenlenen kitap okuma etkinliğine katıldı. Vali Günaydın, “Vatandaşlardan okudukları kitapları bağışlamak isteyen olursa biz ona talibiz” dedi.

KİTAP BAĞIŞI BEKLİYORUZ
GENÇLERLE KİTAP OKUDU
15-21 Mayıs Gençlik Haftası nedeniyle Kayseri Meydanı’nda bulunan Kurşunlu Parkı’nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kitap okuma etkinliği düzenlendi. Okullardan öğrencilerle beraber vatandaşlar da parkta oturarak, farkındalık oluşturmak için kitap okudular. Etkinliğe katılan Vali Şehmus Günaydın da öğrencilerle beraber parkta oturarak kitap okudu.

“OKUNANLARI OKUMAYANLARA AKTARALIM”
Gençlerin okuma oranının artmasından mutluluk duyduklarını fakat erkek öğrencilerin okuma oranının da artması gerektiğini belirten Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Bu etkinlikte sadece gençlerimiz yok. Vatandaşlarımızla ve gençlerimizle, bu etkinliğe katılmaktan çok büyük bir keyif aldığımı ifade etmek istiyorum. Gençlik Haftası kapsamında da ilimizde birçok etkinlikler düzenleniyor. Ama içlerinde önemlilik arz edenlerden bir tanesi de kitap okuma etkinliği. Kayserili hemşerilerimize seslenmiş olalım bu konuda, kitaplarınızdan fazla kitap olmayacağı için bir kısmını diyelim lütfen okuduktan sonra, okuyacak insanlara aktaralım. Bu sistemi oluşturalım. Eğer bu konuda talep gelirse, biz buna talibiz” dedi.

 

İlter SAĞIRSOY

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