Kitap Fuarı Açıldı, Yazarlar Yorumladı

Kayseri Kitap Fuarı, geçen yıl olduğu gibi Türkiye gündeminde övgü dolu sözlerle konuşulmaya başladı. Fuarı, kapılarını açtığı ilk günden itibaren Kayserililerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri’yi “Okuyan ve Okutan Şehir” yapmak için düzenlediği fuara 130’dan fazla yayınevi ve 250’den fazla şair ve yazar katılıyor. Fuarın ilk gününde Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Erhan Afyoncu, Hülya Koçyiğit, İclal Aydın, Turgay Güler ve Mehmet Çelik, Cansu Canan Özgen, Sinan Canan, Alişan Kapaklıkaya, Pelin Çift ve Tufan Gündüz, Bülent Akyürek, Ahmet Turgut, Beşir Ayvazoğlu, Hakan Günday, Hasan Ali Toptaş, Canan Tan, Mustafa İbakorkmaz, Şaban Büyükbakırcı, Gençosman Denizci, Mehmet Esen, Nejla Aslan Kurt, Veysel Tekelioğlu, Mahir Damatlar, Çağlayan Yılmaz, Emrullah Özdemir, Çınar Ata, Tarkan Suçıkaran ve Ahmet Haldun Terzioğlu söyleşi ve imza etkinlikleriyle okuyucularıyla buluştu.



Fuara katılan yazarlardan İclal Aydın, Beşir Ayvazoğlu, Cansu Canan Özgen, Erhan Afyoncu, Ahmet Turgut, Hülya Koçyiğit, Sinan Canan ve Prof. Dr. Şükrü Karatepe fuarla ilgili görüşlerini belirterek Kayseri Kitap Fuarı’ndan övgüyle söz ettiler.



“ÜLKEMİZİN EN ÖNEMLİ FUARLARINDAN”

İclal Aydın: “İnşallah her şey yolunda giderse ülkemizin en önemli fuarlarından birisi olacak. Geçtiğimiz yıl olağanüstü hazırlık ve profesyonellikten çok etkilenmiştik. Bu yıl daha da katlanmış. Kayseri’yi ve okurun ilgisini çok seviyoruz. O yüzden yine mutlu dönüyoruz. Geçen yıl gelemeyen arkadaşlara da mutlaka gitmelisiniz dedim. İnşallah daha da büyür ve uluslararası nitelik taşır, bizde Kayseri Kitap Fuarı ile gurur duyarız.”



“ŞİMDİYE KADAR GÖRDÜĞÜM EN GÜZEL FUAR”

Beşir Ayvazoğlu: “Birincisine davetliydim; ama ağır hasta olduğum için gelememiştim. Fakat o kadar çok övgüsünü duymuştum ki keşke hasta olmama rağmen gidebilseydim demiştim. İkincisine katılma şansı buldum. Şimdiye kadar gezdiğim kitap fuarlarının en güzellerinden birisiydi. Canlı cıvıl cıvıl bir fuardı.”



“MUAZZAM BİR FUAR”

Cansu Canan Özgen: “Öncelikle Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Muazzam bir organizasyon. Geçen yıl ilki olmasına rağmen hiçbir sıkıntısı olmamıştı. Şimdi üzerine dada güzellikler ilave edilerek organize edilmiş. Ben Kayseri Kitap Fuarı’ndan çok memnunum ve keyif alarak geliyorum. Burada bilinçli bir okuyucu var. Kitap Fuarına ilgi ve alaka inanılmaz yüksek. Bu da bizi çok mutlu ediyor.”



“KÜLTÜREL HAYATIMIZ İÇİN ÖNEMLİ”

Erhan Afyoncu: “Türkiye’de son 30 yılda kültürel anlamda çok büyük gelişmeler oldu. Kayseri Kitap Fuarı inşallah böyle devam eder. Kayseri çevreden illeri de çekebiliyor. Kültürel hayatımız için son derece önemli bir fuar.”



“BURADA PROFESYONEL BİR ÇALIŞMA VAR”

Ahmer Turgut: “Kayseri Kitap Fuarından davet geldiği zaman çok sevinmiştim, çünkü ilk yılki fuarın çok verimli olduğunu biliyordum. İkincisi olmasına rağmen birtakım aksaklıklar olacağını düşünmüştüm. Ama burada profesyonel bir çalışma var. Mevcut organizasyon, vatandaşın bu organizasyona sahip çıkışı bundan sonra çok daha iyi fuarlar olacağının göstergesi. Kayseri’yi bu şehrin vizyonuna yakışır fuarlar bekliyor.



“ANADOLU’NUN İFTİHARI BİR ŞEHİR”

Hülya Koçyiğit: “Kayseri’ye defalarca geldim, her gelişimde daha gelişen, Anadolu’nun iftiharı, gururu bir şehir. Sürekli gelişim gösteriyor. Bir şehirde Kitap Fuarının düzenleniyor olması çok takdire değer. Büyükşehir Belediyemizi ve Sayın Başkanımızı kutluyorum. Ağaç yaşken eğilir. Buraya gelen çocuklar kitap okuma alışkanlığı edinecek. Bu çocuklara yapılabilecek en büyük iyilik. Seve seve geldim.”



“BÖYLE FUAR YAPARSANIZ TÜRK İNSANI OKUR”

Sinan Canan: “Kayseri özel ilgi alanım olan birkaç ilden birisi. Burası hem tarihi, hem duruşu, hem yemekleriyle her zaman hayatımızda merkezi bir yerde. Geçen sene de Kitap Fuarına geldim. Bu yılkini görünce geçen senekini unuttum. Buranın tasarımı, bizlere gösterilen ihtimam ve katılım çok güzel. Tebrik ediyorum. Türk insanı okumaz derler, böyle organizasyon yapılırsa lafın yanlış olduğu görülüyor. Yazarların yaptığı iş kadar önemli bir iş yapılıyor. Herkesi tebrik ediyorum. Şimdiye kadar iki tip fuar gördüm. Biri kitap için yapılan fuar diğeri fuar için yapılan fuar. Fuar için yapılanlar berbat. Burası kitap için yapılan fuarlardan. Böyle yaptığınız takdirde çok daha büyüyecek.”



“BU FUAR KAYSERİMİZ İÇİN ŞANS”

Prof. Dr. Şükrü Karatepe: “Çok zengin ve iyi organize edilmiş bir Kitap Fuarı ile karşılaştım. Türkiye’nin önde gelen yayınevleri ve Kayseri’den yayınevleri katılmışlar. Kayserimiz için önemli bir şans olarak görüyorum. Tüm kitapseverleri, hemşehrilerimizi davet ediyorum. Sayın Başkana ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”