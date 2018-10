Kitap Fuarı’na İki Günde 150 Bin Ziyaretçi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, bu yıl 2’ncisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı’nda tüm stantları gezerek fuara katılan yazarlar ve ziyaretçilerle bir araya geldiler.



“Kayserili iyi yapılanın kıymetini bilir”

Fuara büyük ilgi gösteren Kayserililere teşekkür eden Başkan Mustafa Çelik, “Böyle güzellikler takdir görürse değer buluyor. Cumartesi günü fuarın ilk gününde 65 bin kişi ziyaret etti. Bugün ziyaretçi sayısı daha da arttı. Demek ki Kayserili iyi yapılan organizasyonun kıymetini biliyor. Hedefimiz Kitap Fuarı’nda İstanbul’u yakalamak ve geçmek. Her gün çok sayıda şair ve yazar geliyor. Herkes kendine yer bulabiliyor. İdeolojik ayrım yapmadan her kesimden katılım sağladık. Tüm hemşehrilerimi bu güzelliği ruhlarında yaşamaları için davet ediyorum” dedi.



“Okumadan üretmek mümkün değil”

Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’ndeki bu görkemli fuar için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e teşekkür etti. Okumadan üretmenin mümkün olmadığını ifade eden Yıldız, “Kayseri üretim şehri. Sadece sanayisiyle değil, zihniyle ve kalbiyle de üreten bir şehir. Bu faaliyet toplumun her kesimini kucaklayan önemli bir kültürel faaliyet. Paramızla övünmemiz, varlığımızla, makamımızla övünmemiz bir anlam ifade etmez; ama kaç kitap okuduğumuzla övünebiliriz” diye konuştu.



“Büyükşehir’in kültüre yatırımı müthiş bir şey”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile birlikte fuardaki tüm stantları gezdi. Başkan Çelik, Büyükşehir Belediyesi’nin standında Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından çıkarılan Medeniyetler Şehri Kayseri’yi her yönüyle tanıtan kitapla ilgili Taner Yıldız’a bilgi verdi. Stantları gezerken vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çelik, bir ara kolu alçılı bir çocukla karşılaştı, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak alçısını imzaladı. Başkan Çelik, genç okura kitap da hediye etti.



“Büyükşehir’in kültüre yatırımı müthiş bir şey”

Milletvekili Yıldız ve Başkan Çelik, Kitap Fuarı’nı gezerken fuara katılan yazarlardan Yavuz Bahadıroğlu ile karşılaştılar ve sohbet ettiler. Kitap Fuarı’nı çok önemsediğini ifade eden Bahadıroğlu, “Tasarruf tedbirleri kapsamında herkes kültürden kısarken Kayseri Büyükşehir Belediyesi kültüre yatırım yapıyor. Bu müthiş. Türkiye’nin kalkınması ve gelişmesi kültür insanının yetişmesine bağlıdır. Buna Kayseri tarihte öncülük etmiş ve öncülüğe devam ediyor” dedi. Bahadıroğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin çıkardığı Kayseri Kitabı çalışması için de Başkan Çelik’e teşekkür etti.

Hikaye yarışmasının ödülleri verildi



Milletvekili Taner Yıldız ve Başkan Mustafa Çelik, Kitap Fuarı gezileri sırasında Yazar Necip Tosun’un Edebiyat ve Toplum üzerine söyleşisini de takip ettiler. Söyleşi sonrası Büyükşehir Belediyesi’nin Mustafa Miyasoğlu adına düzenlediği 2. Hikaye Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışmada birinciliği Kara Şaman’ın Laneti adlı hikayesiyle Murathan Çarboğa, ikinciliği Fötr Şapkalı Kadın adlı hikayesiyle Necati Şener, üçüncülüğü ise Dört Dörtlük Cinayet adlı hikayesiyle Nuri Demir kazandı.



Hikaye yarışmasının ödül töreninin ardından Kitap Fuarı gezilerine devam eden Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, vatandaşlarla sohbet ettiler ve fuara aileleri ile gelen çocuklara kitap hediye ettiler.

İlk gününde 65 bin 416 kişinin ziyaret ettiği 2. Kayseri Kitap Fuarı’nı ikinci gününde ise 85 bin 782 kişi ziyaret etti.