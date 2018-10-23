Kitap Fuarında “Sıfır Atık”

Büyükşehir Belediyesi, kitlelerin katıldığı sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere anlamlı sosyal sorumluluk projeleri de yüklüyor. Hafta sonu 12 bin kişinin katıldığı doğa yürüyüşünde 120 bin yavru balığın Sarımsaklı Barajı’na bırakılmasını sağlayarak sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir Belediyesi, 13-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen 2. Kayseri Kitap Fuarı’nda da anlamlı bir kampanyaya destek verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, fuar öncesi yapmış olduğu açıklamalarda “Sıfır Atık” projesine destek verileceğini açıklamış ve atık malzemeleri getirenlere kitap hediye edileceğini belirtmişti.



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilen “Sıfır Atık” projesine destek için Kayseri Kitap Fuarı’nda dev bir atık sepeti kuruldu. Özellikle geleceğimiz olan çocukların ve gençlerin bu projeye daha fazla destek vermesi için atık sepetinin üzerine basket potası da konularak projeye katılım eğlenceli hale getirildi.



2. Kayseri Kitap Fuarı’nın açık olduğu dokuz gün boyunca pil, karton, kağıt, cam gibi atık malzemeler ziyaretçiler tarafından getirilerek atık sepetine atıldı. Kitap Fuarı ile birlikte “Sıfır Atık” projesine gösterilen ilgi nedeniyle her gün dev atık sepeti en az üç kez boşaltıldı. Kampanyaya katılan 8 bin 700 kişiye de Büyükşehir Belediyesi tarafından kitap hediye edildi.

