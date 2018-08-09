KIYAK KİMİN ESERİ?

MHP İl Başkanı Serkan Tok isi “Biz verdiğimiz söz gereği dik durduk. Zaten iki üyemiz var, biri Başkan adayımızdı diğeri de kazandığımızda başkan yardımcısı olacaktı. Niye kendi aleyhlerine oy versin ki, bizde karşıya oy veren olduğunu düşünmüyorum” dedi.



Pınarbaşı Belediye Başkanlığının kaybedilmesini içlerine sindiremediklerini söyleyen bazı partililer “çoğunlukta olunan bir yerde seçim nasıl kaybedilir, ister istemez akıllara acaba bir Ak Parti İyi Parti gizli ittifakı mı yapıldı sorusu geliyor. Bunların hepsi açığa çıkarılmalı” diye tepkilerini dile getirdiler.



Pınarbaşı eski Belediye Başkanı Dursun Ataş’ın milletvekili adaylığı için istifa etmesi üzerine yerine başkan seçmek için yapılan seçimi İYİ Parti’nin kazanması kafalarda soru işareti yarattı.



Pınarbaşı Belediye Meclisi’nde Cumhur İttifakının 8 üyesi olmasına karşın ( 5 Ak Parti 2 MHP ve 1 de MHP’den ihraç edilmiş ama sonra dönmek isteyen bir üye) mecliste 7 üyesi bulunan İYİ Parti’nin adayı Hamza Çevik’in Başkanlık yarışını 9-6 kazanması gözleri Ak Parti ve MHP’ye çevirdi.



Ak Parti’nin o dönemde yetkili başkanvekili olan Fatih Hasyüncü’ye bu yenilginin ya da kaybın neden yaşandığını sorduk ancak kendisi haberlere konu olmak istemediğini belirterek teşekkür etti ve sorumuzu yanıtsız bıraktı. Aynı şekilde halen Pınarbaşı Ak Parti İlçe Başkanlığı görevini sürdüren Türkay Kara’ya haberle ilgili bir sorumuz olduğunu ilettik kendisi de “sorunuz küçükse alayım” dedi. Bunun üzerine Ak Parti Pınarbaşı İlçe Başkanı Türkay Kara’ya “Pınarbaşı belediye seçiminde ittifakın çoğunlukta olmasına karşın neden seçimi İYİ Parti’nin adayı kazandı bununla ilgili bir açıklamanız olacak mı “ diye sorduk. Kara da “bu sorunun yanıtı uzun olur, şimdi müsait değilim misafirlerim var sonra görüşelim“ diye yanıt verdi.



BİZDE FİRE OLAMAZ Kİ



MHP İl Başkanı Serkan Tok Pınarbaşı Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili olarak şunları söyledi : “Bizim 2 belediye meclis üyemiz var, biri zaten başkan adayımızdı, diğeri seçim kazanmamız halinde başkan yardımcısı olacaktı. Bu kişilerin kendilerine oy vermemesi gibi bir şey olabilir mi? Dolayısıyla bu isimlerin bizim partide olacağını düşünmüyorum. Biz de fire olmaz.”



AK PARTİ-İYİ PARTİ İTTİFAKI MI YAPILDI?



Pınarbaşı Belediye Başkanlığının kaybedilmesini içlerine sindiremediklerini söyleyen bazı partililer “çoğunlukta olunan bir yerde seçim nasıl kaybedilir, ister istemez akıllara acaba bir Ak parti İYİ Parti gizli ittifakı mı yapıldı sorusu geliyor. Bunların hepsi açığa çıkarılmalı” diye tepkilerin idile getirdiler.



YANIT BEKLEYEN SORULAR



Ak Parti İl Başkanlığı’nın süreci iyi yönetemediğini öne süren bazı partililer isim vermeksizin yaptıkları eleştiride, “Bu açıkça bir beceriksizliktir, Ankara’ya soruldu ve o dönem Cumhur İttifakı komisyonu vardı, ordan gelen karara göre rahmetli Türkeş’in memleketinde MHP’li adayın desteklenmesi kararı bildirilmişti. Ama sonuçta böyle olmadı ve ittifak seçimi kaybetti, Başkan değişti” şeklinde değerlendirmelerde bulundular.



Pınarbaşı Belediye Başkanlığı seçimini kaybeden ittifakın bir tarafı olan Ak Parti yetkilileri sorularımızı yanıtsız bıraktı. Eğer sorularımızı yanıtlamayı kabul etselerdi, şunları soracaktık:

Bu süreci Ak Parti Kayseri İl Teşkilatı ve Pınarbaşı İlçe Teşkilatı olarak iyi yönettiğinizi düşünüyor musunuz? İlk iki turda normal ittifak oranlarına göre seçim sonucu alınırken, son turda aniden ittifakın azınlığa düşüp seçimi 9-6 kaybetmesinin sebebi nedir? Sonucun böyle olması size göre kimin ya da kimlerin eseridir? Pınarbaşı’nda gizli bir Ak Parti- İYİ Parti ittifakı mı yapıldı?