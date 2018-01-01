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Kızının ölümüne dayanamadı

Kayseri Büyükşehir Sürücü Kursu’nun ortaklarından olan 49 yaşındaki Zafer Ünal’ın kalbi, kaybettiği 6 yaşındaki kızı Berrak’ın ölümüne dayanamadı.

Kızının ölümüne dayanamadı

Kayseri Star Gazetesi’nden Davut Güleç’in haberine göre Ömer Serdar ve Venhar Ünal’ın ağabeyi olan ve çevresinde hoşgörüsü, sempatisi ve esprileri ile dikkat çeken Zafer Ünal, 2017’nin 27 Şubat’ında şiddetli karın ağrısı şikayeti ile birlikte yürüyerek iki hastaneye götürdüğü ve 3 çocuğunun en küçüğü olan Berrak’ın ani ölümü ile büyük bir evlat acısı yaşamıştı. O günden bu güne kendisini toplayamayan ve dostlarının kardeşlerinin yardımıyla ayakta durmaya çalışan Zafer Ünal bu kez şiddetli göğüs ağrısı şikayeti ile 4 günde çeşitli hastanelere gitti Kısa süreli ayakta ve yataklı tedavi sonrası “her şey normal” denilerek evine gönderildi. Son olarak aynı şikayetle yine kardeşleri ile gittiği özel hastanede bu kez sabaha karşı geçirdiği ani kalp krizi ile yaşama veda etti.

Kayseri Star Haber
 

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Zafer Ünal
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