Kocasinan, 2 Fırını Satıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Erkilet'te yaptıkları 2 fırını ihaleyle satacaklarını söyledi.

Esnaf dostu olarak bilinen Kocasinan Belediyesi'nin esnafa destek sağlamak ve işini kolaylaştırmak amacıyla yoğun gayret gösterdiğini hatırlatan Başkan Bekir Yıldız," Biz esnafımız çok kazansın, iyi şartlarda ve mekanlarda çalışarak vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti versin istiyoruz. Bunun için esnaflarımıza mekan konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Erkilette Dere ve General Emir Mahallelerinde 2 fırın yeri yaptık. İhaleyle satacağız. Esnaflarımız için kıymetli bir mekan olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Yeni uygulamayla bina altlarına artık fırın ruhsatı verilmediğini vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, "Erkilet'te Dere ve General Emir Mahallelerinde müstakil olarak 304 ve 320 metrekare büyüklüğünde 2 fırın yaptık. 2886 Sayılı İhale Kanunu'na göre muhammen bedelleri 275 bin ve 310 bin lira olan bu 2 fırını açık artırma usulüyle 22 Ekim 2013 Salı günü saat 14.15'te Encümen huzurunda satacağız. İlgilenenler, ihale şartnamesini Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden alabilir. Bu fırınların ruhsatla ilgili hiçbir problemi yok. Satın alanlar malzemesini alıp çalışmaya başlayacak. Şimdiden hayırlı olsun, Allah bol kazanç versin" diye sözlerini tamamladı.