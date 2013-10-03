Kocasinan, 2014'ü Planlıyor

Kocasinan Belediye Meclisi, 7 Ekim 2013 Pazartesi günü olağan toplantısını gerçekleştirerek 2014 Yılı için planlarını masaya yatıracak.

Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Kocasinan Belediye Meclisi’nin 7 Ekim 2013 Pazartesi günü saat 16.00’da Meclis Salonu’nda toplanıp gündemindeki 2014 yılı plan ve programlarını içeren konuları görüşerek karara bağlayacağını söyledi.

Başkan Bekir Yıldız, “Toplantıda, belediyemizin, 2013 Mali Yılı Performans Programı, 2013 Mali Yılı Gelir Gider Bütçesi, 2013 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi, 2013 Mali Yılı Gelir Tarifesi görüşülecek. Ayrıca Kayseri Erciyes Engelliler Kış ve Doğa Sporları Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılması, gelişme konut alanı olarak planlı bazı bölgelerde zemin katlarda ticari faaliyet yapılmaması yönündeki plan değişikliği ile ilgili imar komisyon raporuyla, Boğazköprü Mahallesinde revizyon imar planı yapılması hakkındaki imar komisyon raporu da görüşülecek. Bunun yanında imar plan değişiklikleri de gündem içinde görüşülerek karara bağlanacak” şeklinde bilgiler verdi.