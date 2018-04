Kocasinan Akademi, KADEM’e ev sahipliği yaptı 

Devletin, kadın ve aileye verdiği destekler ve yasal haklar ile ilgili bilgi vermek amacıyla düzenlenen ‘Sosyal Destekler ve Kamuya Erişimi ve Kadın Yasal Hakları Eğitimi’nin ikincisi olarak gerçekleştirilen seminere Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar ve KADEM İl Temsilcisi Sevda Baran da katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan KADEM İl Temsilcisi Sevda Baran, dernek hakkında bilgiler vererek, “Öncelikle bize her zaman destek veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyorum. KADEM ile kadınlarımızın eğitim ve yasal haklar konusunda daha da bilgilenmesine yardımcı oluyoruz. Bu kapsamda eğitimler düzenliyoruz. Amacımız; kadınlarımızı, kültürel, ekonomik ve siyasal hayata aktif katılımlarını sağlamak, mesleki gelişimlerine yönelik projeler ve aktiviteler gerçekleştirmektir” diye konuştu.

Fatma Çolakbayrakdar ise Kocasinan Belediyesi’nin hayatın her alanında kadınlara pozitif ayrımcılık yaptığını vurgulayarak, “KADEM, kadınlarımızı güzel bir şekilde temsil ediyor. Bundan dolayı KADEM’in yaptığı tüm etkinlere tam destek veriyoruz. Kadınlarımız, hem toplumun hem de toplumu oluşturan ailenin merkezindedir. ‘Bir eliyle çocuğunun beşiğini sallarken diğeriyle de dünyayı sallayan’ hanımlarımızın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bu çerçevede Kocasinan Akademi çatısı altında hizmet veren tesislerimiz, hanımlarımızın hizmetine sunulmuştur. Bu eğitimler sayesinde hanımlarımızın meslek edinmeleri ve sosyalleşmeleri noktasında katkı sağlıyoruz. Böylelikle öğrendikleriyle aile bütçesine katkı sağlamaktadır. Bizler, her zaman kadınlarımızın yanındayız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından KADEM İl Temsilcisi Sevda Baran, KADEM’e verdiği desteklerden dolayı Fatma Çolakbayrakdar’a çiçek takdim etti.

Kadınlar tarafından ilgiyle takip edilen eğitim, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.



İHA