Kocasinan bölgesine AVM yapılacak

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir, Kocasinan bölgesine AVM yapacak olan konsorsiyumun temsilcisi Orhan Tekin ve ilgili bürokratlar katıldı. Kocasinan bölgesindeki Tuna Parkı arkasında yer alan vakıf arazisine alışveriş merkezi yapılacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Vakıflarımıza ait ticari alanın yatırıma dönüşmesi Kayserimize kazanım sağlayacak. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla diyaloğumuzu en güzel şekilde sürdürüyoruz. Bugün de bunun en güzel örneklerinden birisini sergiledik. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz, yatırımcı kuruluş temsilcisi Orhan Tekin ve ekibimizle proje değerlendirmesi yaptık. Kayseri’ye yakışan bir proje olduğunu gördük. En kısa zamanda hayata geçirilmesi için her türlü kolaylığı sağlayacağız. Şimdiden Kayserimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Kocasinan bölgesine alışveriş merkezi yapılması, 23 Nisan’da Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın koltuğuna oturan Sudenur Gündüz tarafından da dile getirilmişti. Başkanlık koltuğuna oturan Sudenur Gündüz, Kocasinan bölgesine alışveriş merkezi istediğini belirtmişti. Başkan Memduh Büyükkılıç’ın yapmış olduğu değerlendirme toplantısında ele alınan projeyle 23 Nisan Başkanı Sudenur Gündüz’ün de talimatı gerçekleşmiş olacak.

