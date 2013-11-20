Kocasinan, Marifet'i Büyüttü

Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, her geçen gün gelişen ve genişleyen belediye sınırları içinde kaliteli ve güvenli ulaşım sağlamak için aralıksız çalıştıklarını söyledi.

Başkan Bekir Yıldız, Kocasinan Belediyesi sınırları içinde özellikle son 4 yıl içinde yoğun bir imar hareketi yaşandığına dikkat çekerek "Kocasinan Mahallesi’nde Marifet Caddesi’ni; Elektrik Şirketi, Kaski, Kaygaz, Telekom ve Kocasinan Belediyesi’nin koordinasyonuyla bütün alt yapı çalışmalarını 2 milyon liraya tamamlayıp hizmete sunmuştuk. Marifet Caddesi'nde yeni konutların yapılması sonrası virgül koyduğumuz yerden çalışmaya yeniden başladık” dedi.

Bin 500 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğindeki Marifet Caddesi'nin önemli bir geçiş yolu haline geldiğini vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, “Beyazşehir, Kocasinan ve Melikgazi’nin Mimarsinan Mahalleleri’ni birbirine bağlıyor. Marifet Caddesi'ni 3 yıl önce bıraktığımız noktadan sonra yeni konutlar yapıldığı için yeniden ele aldık. Caddeyi hem genişlettik hem de bir kilometreye yakın uzattık. Kaldırımlarını yaptık. 500 bin lira civarında harcama yaptık. Vatandaşlarımız güle güle kullansın, Allah kaza bela vermesin” ifadelerini kullandı.