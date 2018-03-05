Kocasinan’dan TSK hassasiyeti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında, meclis üyeleri ortak bir karar alarak, yılsonuna kadar meclis, encümen ve komisyon toplantılarının huzur hakkında alınacak olan ücretleri, Savunma Sanayi Destekleme Fonuna hibe etti.

Meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Çolakbayrakdar, “Yerli ve Milli üretime destek olmak amacıyla yıl sonuna kadar devam edecek olan meclis toplantılarımızdaki huzur haklarımızdaki alınacak ücretleri, Savunma Sanayi Destekleme Fonuna katkı olarak göndereceğiz. Bundan dolayı meclis üyelerimizin göstermiş olduğu duyarlılık takdire şayandır. Kahraman ordumuz Afrin’de muzafferiyetle döner diye dua ediyoruz” diye konuştu.



Toplantıda daha sonra gündemde bulunan toplam 16 madde görüşülerek karara bağlandı.

Meclis toplantısında Cırgalan, Oymaağaç, Pervane, Alsancak, Sümer, Ebiç, Mithatpaşa, Gevhernesibe ve Kocasinan Mahallelerinde imar plan maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantının bir diğer gündem maddesi olan Ebiç Mahallesi’ndeki eski belediye binasının, okul binası olarak kullanılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına tahsisinin yapılması talebi oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda ayrıca, Çandır Caminin restorasyon çalışmaları ile ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Kocasinan Belediyesi arasında yapılacak protokolü imzalamak üzere belediye başkanı veya görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesinin görüşülmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddeleri görüşülürken, Kocasinan Çocuk Kulübü üyeleri meclis üyelerini büyük bir sürpriz yaparak, ellerinde Türk bayraklarıyla ‘Annem beni yetiştirdi, bu vatana yolladı’ şiirini seslendirdi.

Renkli görüntülerin oluştuğu toplantı, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.



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