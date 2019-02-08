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KOMŞUM BUGÜN SİZDEYİZ

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar eşiyle birlikte seçim sürecinde Kocasinan’daki mahallelerdeki rastgele seçilen bir eve giderek komşu ziyaretinde bulunuyor. Başkan Çolakbayrakdar’a destek olan eşi Fatma Çolakbayrakdar, ‘Komşum Bugün Sizdeyiz’ başlıklı ve gönül belediyeciliği mantığıyla geliştirilen proje kapsamında evleri ziyaret ediyor.

KOMŞUM BUGÜN SİZDEYİZ
SORUNLARA ÇARE BULUNUYOR
Başkan Çolakbayrakdar’ın başlattığı uygulamaya göre kurulan 20 ekipten oluşan belediye çalışanları, mahallerdeki evlere giderek hem ziyarette bulunuyor hem de mahalle sakinlerinin sıkıntı ve taleplerini soruyorlar. Daha sonra bu talepler bir merkezde toplanarak çözüm odaklı olarak yapılan planlama çerçevesinde takip edilip sonuca kavuşturuluyor.

KADIN KADINA SOHBET
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a destek olan eşi Fatma Çolakbayrakdar, ‘Bugün Sizdeyiz Projesi’ kapsamında Nefika Suludere’nin evine konuk oldu. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette hoş sohbetlere imza atıldı. Erkilet General Emir Mahallesi’nin ihtiyaçlarını bölge sakini kadınlardan dinleyen Fatma Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak, sizlerin daha huzurlu ve daha mutlu olmanız için her zaman yanınızdayız” dedi.

TAM GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ
Yaptığı ziyaretler sayesinde vatandaşlarla gönül bağı kuran Fatma Çolakbayrakdar, “Kocasinan’da hayata başlamış her bireyin doğumundan başlayarak hayatın her alanında yanında oluyoruz. Kocasinan sakinlerimizle sohbet edip, taleplerini dinliyoruz ve ilçe sakinlerimizle birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusu içinde gönül birliği kuruyoruz. Amacımız, ilçe sakinlerimize Kocasinan’da yaşamanın özel olduğunu hissettirmektir” dedi.

 
 

İlter SAĞIRSOY

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