Komutanların ismi Kayseri’de yaşatılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin aralık ayı meclis toplantısında, Orgeneral Akar ve Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın isimlerinin, şehirde yapılacak iki caddeye verilmesine ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, toplantıda yaptığı konuşmada, 2017'yi "ulaşım yılı" ilan ettiklerini ve çeşitli yol çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Çalışmalarla ulaşım konusunda yollarda rahatlık sağladıklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Yaptığımız yolları isimlendirmemiz gerekiyordu. Şehrin kimliğine yakışır isimler seçmemiz lazım. Bugün yine yapılan yollara bir isim seçeceğiz. Burada iki ismi, belirlenen komisyonda seçtik. İlki Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nı Derevenk Viyadüğü ve buradan Malatya yoluna bağlayacak olan caddeye Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Hulusi Akar'ın ismini sizlerin seçimine sunmak olacak. Bir diğer yol çalışmamız, Farabi Caddesi'ni Köşk Kışla'nın yanından Talas yoluna bağlayacak olan yeni açılacak yola ise 2017 yılında Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın ismini sizlere sunacağız. Bu iki isim de şehrimizin yetiştirdiği önemli ve değerli isimler."

Genelkurmay Başkanı Akar ile terörle mücadelede önemli görevler üstlenen, Kayseri'de konuşlu 1. Jandarma Komando Tugayı Komutanlığında da görev yapan şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın isimlerinin yeni açılacak caddelere verilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Çelik, toplantıda, "Şehir Mezarlığı'ndaki yaptırdığımız camiyi, bir hayırseverimiz üstlenmişti. Herhangi bir isim talebi de olmamıştı. Bu hayırseverimiz, isminin açıklanmasını istememişti ancak burada açıklıyorum, hayırseverimiz, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Hulusi Akar ve ailesidir. Hayırları için kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini de kullandı.

AA

