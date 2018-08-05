Köpekler Vatandaşı Korkutuyor

Sokak köpekleri önce durağın yanındaki çöp kutularında yiyecek aradı, ardından da durakta bekleyen insanların ellerindeki poşetlere yöneldi. Çocukların korktuğunu gören bazı vatandaşla, köpeklerin üzerine doğru yürüyüp kovalayınca, köpekler de sokak aralarına doğru kaçtı.

Durakta korkulu anlar yaşayan vatandaşlar, “En kalabalık olan saatlerde, başı boş ve kulaklarında küpe olmayan köpekler dakikalarca buralarda dolaşıyor, haber verdik telefonla ama onların kulağında küpe var, aşılı ve kısırlaştırılmıştır korkmayın diye geçiştirdiler” sözleriyle tepkilerini dile getirdiler.