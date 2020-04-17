Koramaz Dünya Mirası listesine alındı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Koramaz Vadisi’nin her yönüyle turizm şehri olması için çalıştıkları Kayseri’nin en önemli zenginliklerinden birisi olduğunu belirtti. Büyük Bürüngüz, Subaşı, Küçük Bürüngüz, Ağırnas, Turan, Vekse ve Bağpınar’ı içine alan Koramaz Vadisi’nin dünyanın ender bölgelerinden birisi olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, vadinin; kuşlukları, yemyeşil örtüsü, kayadan oyma kiliseleri, antik yerleşim birimleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait sivil mimari örnekleriyle çok büyük bir zenginliği barındırdığını söyledi. Büyükkılıç, vadide şimdiye kadar 14 kuşluk, 26 çeşme, 18 tatlı su kaynağı, 6 köprü, 6 değirmen, 9 cami, 100’den fazla sivil mimari yapı, 40’dan fazla kaya oyma kilise, 7 yerleşim yeri, 21 tane yeraltı şehri, 21 tane columbarium mezar, 6 adet tümülüs tepsit edildiğini ve çalışmalar sonucunda da bu sayıların artacağını ifade etti.
Koramaz Vadisi’nin UNESCO’nun dünya mirası listesine girmesi için büyük gayret sarf ettiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Emeklerimiz, çalışmalarımız ve gayretlerimiz çok şükür sonuç verdi. Şehrim adına çok mutluyum” dedi. Koramaz Vadisi’nin; tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi’ne girdiğini dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Memduh Büyükkılıç, Koramaz Vadisi’nin her yönüyle turizm şehri olması için çalıştıkları Kayseri’nin en önemli değerlerinden birisi olacağını sözlerine ekledi.
Koramaz Vadisi’nin UNESCO’nun dünya mirası listesine girmesi için büyük gayret sarf ettiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Emeklerimiz, çalışmalarımız ve gayretlerimiz çok şükür sonuç verdi. Şehrim adına çok mutluyum” dedi. Koramaz Vadisi’nin; tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi’ne girdiğini dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Memduh Büyükkılıç, Koramaz Vadisi’nin her yönüyle turizm şehri olması için çalıştıkları Kayseri’nin en önemli değerlerinden birisi olacağını sözlerine ekledi.
Kurumsal