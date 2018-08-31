Koramaz Vadisi Dünya Kültür Mirası listesine alınacak

Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Çekül Vakfı ve Obruk Mağara Araştırma Grubu işbirliğinde Koramaz Vadisi’nde yapılan önemli çalışmada son aşamaya gelindi. Dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanlarının da yer aldığı 17 kişilik ekip 8 Eylül’e kadar Koramaz Vadisi’ndeki doğal ve arkeolojik değerleri fotoğraflayarak haritalandıracaklar. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de bu önemli çalışmayı yapan bilim insanlarıyla bir araya gelerek Kayseri’nin kültür mirasını anlattı.



“Koramaz, Ihlara Vadisi’nden daha zengin”

Kültepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, Obruk Mağara Araştırma Grubu’ndan Ali Yamaç ve farklı ülkelerden gelen bilim insanları ile birlikte yapılacak olan çalışmaları değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Kayseri’de 6 bin yıllık bir mirasın üzerinde olduğumuzu belirtti. Bu mirası değerlendirmek için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çelik, “Ihlara Vadisi’nden çok daha güçlü değerleri olan bir vadideyiz. Kayadan oyma kiliseler ve yerleşim alanlarının gün yüzüne çıkartılması gerekiyor. Biz de bu değerleri gün yüzüne çıkarmak için gayret ediyoruz. Araştırma ekibinde Rusya, Amerika, Japonya, İsveç, İsrail, Almanya ve Finlandiya’dan bilim insanları var. Bölgenin dünya kültür mirası olarak UNESCO’ya teklif edilmesi için çalışma yapacağız” dedi.



“Benzersiz bir kültür mirası”

ÇEKÜL Vakfı Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy ise Koramaz Vadisi’nin tüm zenginlikleri ile dünya mirası için güçlü bir aday olduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik yabancı bilim insanları ile birlikte yaptığımız çalışmalarda bizleri yalnız bırakmayarak Kayseri’nin kültür mirasının dünyaya tanıtılmasında önemli bir rol oynamaktadır” dedi.



Obruk Mağara Grubu’ndan Ali Yamaç ise Koramaz Vadisi’nin 7 köyü barındıran devasa bir vadi olduğunu belirterek, “Bu haliyle Ihlara Vadisi ile mukayese edilemez bir güzellikte. Her yerinde eski yapılar var. Envanter çalışmasını bitirmeye yakınız. En yakın zamanda UNESCO’nun dünya mirasına girmeyi arzu ediyoruz” diye konuştu.



Araştırma ekibinde yer alan Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Bilgin Yazlık da Koramaz Vadisi’nin çok önemli bir tarihi geçmişe sahip olduğunu söyledi. Bu mirasın gelecek nesillere aktarılması gerektiğini dile getiren Yazlık, “Bugüne kadar yaptığımız saha araştırmalarına göre bölgede 30’dan fazla kaya kilise, 6 tane tarihi taş köprü, 20’den fazla tarihi çeşme yer alıyor. 17 ayrı noktadan tatlı su kaynağı var. Birbirine bağlı onlarca odadan oluşan yapılar mevcut. Burası benzersiz bir kültür mirası” dedi.



“Hayranlık duymamak mümkün değil”

Koramaz Vadisi’nin dünya mirası listesine alınması çalışmasında yer alan farklı ülkelerden bilim insanlarından Paris Üniversitesi’nden Prof. Dr. Eric Gilli, Koramaz Vadisi’nde gördükleri karşısında hayranlık duymamasının mümkün olmadığına işaret ederek, her açıdan zengin bir kültür mirasının bölgede bulunduğunu vruguladı.

Finlandiya’daki Helsinki Üniversitesi’nden Dr. Sanna Aro ve diğer bilim insanları da Koramaz Vadisi’nin araştırılması ve haritalanmasının Türk ve dünya literatürü için çok önemli olduğuna vurgu yaptılar.

